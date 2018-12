Ünal Karaman’dan Burak ve Onur açıklaması!

Ünal Karaman, hafta sonu deplasmanda Beşiktaş ile yapacakları karşılaşma öncesi Mehmet Ali Yılmaz Tesisleri’nde basın toplantısı düzenledi.

Bordo-mavili takımın teknik direktörü, Beşiktaş maçının her iki takım için de zor bir maç olacağını ve bu ligde oynadıkları hiçbir müsabakayı bir diğerinden farklı görmediğini belirtti.

“Belki bizim açımızdan Çaykur Rizespor maçı Beşiktaş maçından çok çok daha zor olabilir.” diyen Karaman, şöyle devam etti:

“Sizin bir hazırlığınız olmazsa fiyaskosunuz. Sonuçta her maç 3 puan üzerinden oynanıyor ve değerlendiriliyor. Son final maçı, olur da kazananın şampiyon olacağı bir maç olur onun değerlendirmesini yapabiliriz ama biri diğerinden çok farklı, az ya da çok önemli davasında düşünülmemeli. Beşiktaş bu ülkede son derece saygı duyduğumuz bir camia. Başında da içimizden biri, son derece saygı duyduğumuz, değer verdiğimiz bir hocamız var. Onlar açısından da bizler açısından da zor bir müsabaka olacak. Hedefimiz iyi futbol oynayıp iyi temsil etmek. Sonucu hep beraber göreceğiz.”

Karaman, Evkur Yeni Malatyaspor yenilgisi (5-0) ve ardından ligin 3 haftasını galibiyetle kapatmalarına ilişkin, “Hayata ve spora bakışta, son 3 haftada biz ve futbolcularımız dahil yapabileceğimiz ekstra özellikler vardı. Daha önceki müsabakalarda var olan özelliklerimizi kasıtlı olarak kullanamadık gibi bir durum algılanabilir. Evet biz Malatya maçını farklı kaybettik. Tabii ki düşündüğümüz ve beklediğimiz bir sonuç değildi.” diye konuştu.

“Yeteneklerimizin farkındayız”

Yeni Malatyaspor maçında ilk yarı soyunma odasına 2-0 geride girdiklerini ancak en ufak bir şekilde, maçı kaybetmenin aklının ucundan dahi geçmediğini ifade eden Karaman, şöyle konuştu:

“Çıkar biz bu maçı buradan çeviririz, diye düşündük. Devre arası hazırlığımız da o yöndeydi ama öyle bir noktaya geldik ki 50-51. dakikada maç 4-0 ve bizim için şaka gibi bir maç oldu. Zaman zaman kendimizi ifade etmekte zorlansak da bizi bilenler biliyor, tanıyanlar tanıyor. Biz kendi yeteneklerimizin ne olduğunun farkındayız. Elbette ki sezona başlangıç noktası içindeki durumu herkes daha iyi biliyor ama farklı hiçbir hazırlığımız olmadı, tıpkı bu hafta Beşiktaş maçına olacağı gibi. Her rakibe saygı duyarız ve hayata ve spora bakışımız da bu çerçevede olmuştur. Bu plan ve doğrular üzerine gideriz.”

Karaman, Yeni Malatyaspor maçının sansasyonel bir skorla kaybedildiğini ancak umutlarını hiçbir zaman kaybetmediklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

“Hayatımız mücadele ile geçmiştir. Ben her türlü fitneyle fesatla zorla yetersizlikle yeterince mücadele ettim. Bizde farklı hiçbir şey olmadı ama oyuncularımız da bu sonucu hazmedemediler ki ortaya bir duruş koydular ve o duruşun sonunda da kazanılan üç maç var. Tabii ki bu son değil, başlangıç olarak addedilebilmeli. Çıktığımız her müsabaka dünya karması da karşımızda olsa bizim adımıza kazanma adına çıkılan bir müsabakadır. Çünkü en azından dünya şampiyonu karşısına ringe çıksan yumruğu atacaksın. Ekstra hiçbir çalışma ve toplantımız olmadı. Her daim oyuncularımızla beraberiz. Sohbet ve muhabbetimiz oluyor, bu sohbet ve muhabbetin içinde kendilerine ilham olacak bir şey alıp kendilerini farklı bir noktaya koymuşlarsa onu bilemiyorum ama ekstra bir çalışmamız olmadı.”

“Şampiyonluk sözcüğü duymayacaksınız”

Karaman, bir soru üzerine, göreve geldiği günden itibaren şampiyonluk sözünü hiçbir zaman dillendirmediğini belirterek, “Biz bulunduğumuz ilk günden itibaren belki daha önce başkanımız da ifade etti; siz bir şeyin hazırlığı içinde olmalısınız ki o şey de size hazır olsun. Benzer şekillerde bunu söyledim. Evet biz zaten mücadelenin içerisindeyiz ama benim hayatımda ağzımdan bu sezon için asla bu kelimeyi (şampiyonluk) duyamayacaksınız. Biz nereye gittiğimizi, ne yaptığımızı biliyoruz, ne olduğumuzun ve yeteneklerimizin de farkındayız.” diye konuştu.

“Doğrularımızdan taviz vermeyeceğiz”

Bir mücadele içinde olduklarına dikkati çeken Karaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kulübümüzün ekonomik yapısı ve oyuncularımızın zihinsel yapısı ortada iken biz mücadele veriyoruz. Bu mücadelenin içerisinde önemli bir kesim her ne kadar görmese, saygı duymasa, zaman zaman bizi kırıp dökseler de biz yine kendi doğrularımızdan taviz vermeyeceğiz. Biz kendimize yakıştırdığımızı yapmaya devam edeceğiz ama ben geldiğim ilk gün de söyledim, ‘Ben bu Trabzonspor’u şampiyon yapmadan bir yere gitmeyeceğim.” diye. Bu nedir; sabır noktasında içerisinde birbirimizi anlayıp o samimiyet ve özveriyi gösterdiğimiz nokta içerisinde. Bu da bir hazırlık gerektirir. O hazırlığı yaptığınızda elbette ki Trabzonspor gereğini yapacaktır. Bu şöyle algılanmasın, biz tamam gidiyoruz da istemiyoruz… Biz kazanmaya devam edeceğiz, onun çabası içinde olacağız. Gidebildiğimiz nokta, ulaşılacak son noktadır. Onu hep beraber bekleyip göreceğiz.”

Genç oyuncuların performansı

Genç oyuncuların gösterdiği başarılı performansa da değinen Karaman, oyuncuların alacak daha çok mesafeleri olduğunu ve bunun için de çok çalışmaları gerektiğini söyledi.

Karaman, “Genç futbolculara ben güvenmeyeceğim de kim güvenecek? Biz de çok genç yaşta milli takım formasını giymiş ve bize güvenen insanları mahcup etmemeye çalışmıştık. Her şeyin olgunluk zamanı var. Bu arkadaşlarımızın başarısını tek başına kadro dışına bağlamak onlara ve onların yeteneklerine haksızlık olur. Onu şöyle değerlendirebiliriz; mutlaka bir kriz ortamı varsa ortada bir fırsat vardır. Bu kardeşlerimiz bunu değerlendirdiler gibi düşünülebilir. Ancak bunların henüz geldikleri bir nokta yok. Şu anda yolun başındalar, her gün antrenmanda öğrenmeye devam edecekler, maçta yeni tecrübeler yaşayacaklar, acıyı, kısmen ihaneti görüp yaşayacaklar, bununla beslenip büyüyecek ve Trabzonspor’a inşallah uzun yıllar hizmet edecekler.”

Karaman, Trabzonspor’da kadro dışı kaldıktan sonra alacakları için TFF’ye müracaat eden Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak ile ilgili de gerekli açıklamaların kulüp yönetimi tarafından yapılacağını söyledi. Karaman, “Bu iki futbolcu ve belki daha sonra transfer dönemi içerisinde yakın gelecekte aramızdan ayrılacak arkadaşlar olabilir. Onlarla ilgili her türlü açıklamayı Sayın Başkanımız ve Yönetim Kurulumuzdan alabilirsiniz.” diyerek sözlerini tamamladı.

