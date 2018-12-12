UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları! İşte canlı sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları ile grup aşaması sona erdi. Salı müsabakalarının ardından çarşamba gecesi de 8 maça sahne olurken gruplarda adını son 16’ya yazdıran, UEFA Avrupa Ligi vizesi alan ve Avrupa macerasını bu sezonluk noktalamak zorunda kalan takımlar kesinleşti.

Gecenin merakla beklenen maçında F Grubu’nda Manchester City, Hoffenheim’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1’lik skorla City oldu. Bir diğer heyecan dolu karşılaşmada ise E Grubu’nda Ajax, Bayern Münih’i ağırladı. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 sonuçlanırken maçta iki kırmızı kart, iki de penaltı vardı.

Kingsley Coman`ın şoke eden açıklaması kulübü ayağa kaldırdı Almanya Bundesliga takımlarından Bayern Münih'te yıldız futbolcu Kinglsey Coman için seferberlik ilan edildi. Üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakma noktasına gelen genç yıldız için yönetim de devreye girdi... İlgili Haberi Oku Kazanması halinde liderliği Bayern Münih’ten devralacak olan ve bu amaçla var gücüyle saldıran Ajax, 1-0 geri düştüğü maçta 82’de 2-1 öne geçti. Ardından 90’da 3-2 geri düşen Amsterdam ekibi, 90+4’te soru 3-3’e getirse de 4-3’ü kalan 3 dakikalık bölümde yakalayamadı ancak alkışlarla grubu 2. sırada noktaladı. Ajax’ın golleri Dusan Tadic (61 ve pen. 82) ve Nic0las Tagliafico’dan (90+4) geldi. Bayern’in sayılarını ise Robert Lewandowski (13 ve pen. 87) ve Kingsley Coman (90) kaydetti.

İşte gecenin maçları:

E GRUBU

(2) Ajax 3-3 Bayern Münih (1)

(3) Benfica 1-0 AEK (4)

F GRUBU

(1) Manchester City 2-1 Hoffenheim (4)

(3) Shakhtar Donetsk 1-1 Olympique Lyon (2)

G GRUBU

(1) Real Madrid 0-3 CSKA Moskova (4)

(3) Viktoria Plzen 2-1 Roma (2)

H GRUBU

(3) Valencia 2-1 Manchester United (2)

(4) Young Boys 2-1 Juventus (1)

MAÇ SONUCU | Viktoria Plzen 2-1 Roma | UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi G Grubu'nda heyecan Viktoria Plzen Roma maçı ile devam etti. Cengiz Ünder'in ilk 11'de başlayarak 90 dakika sahada kaldığı ve bir gole imza attığı maçı ev sahibi Viktoria Plzen 2-1 kazandı ve UEFA Avrupa Ligi vizesi elde etti. İlgili Haberi Oku