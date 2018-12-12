UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları! İşte canlı sonuçlar

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. hafta maçları ile grup aşaması sona erdi. Salı müsabakalarının ardından çarşamba gecesi de 8 maça sahne olurken gruplarda adını son 16’ya yazdıran, UEFA Avrupa Ligi vizesi alan ve Avrupa macerasını bu sezonluk noktalamak zorunda kalan takımlar kesinleşti.
Gecenin merakla beklenen maçında F Grubu’nda Manchester City, Hoffenheim’ı konuk etti. Nefes kesen maçta kazanan 1-0 geri düşmesine rağmen 2-1’lik skorla City oldu. Bir diğer heyecan dolu karşılaşmada ise E Grubu’nda Ajax, Bayern Münih’i ağırladı. Muhteşem bir mücadeleye sahne olan karşılaşma 3-3 sonuçlanırken maçta iki kırmızı kart, iki de penaltı vardı.
Kazanması halinde liderliği Bayern Münih’ten devralacak olan ve bu amaçla var gücüyle saldıran Ajax, 1-0 geri düştüğü maçta 82’de 2-1 öne geçti. Ardından 90’da 3-2 geri düşen Amsterdam ekibi, 90+4’te soru 3-3’e getirse de 4-3’ü kalan 3 dakikalık bölümde yakalayamadı ancak alkışlarla grubu 2. sırada noktaladı. Ajax’ın golleri Dusan Tadic (61 ve pen. 82) ve Nic0las Tagliafico’dan (90+4) geldi. Bayern’in sayılarını ise Robert Lewandowski (13 ve pen. 87) ve Kingsley Coman (90) kaydetti.
İşte gecenin maçları:
E GRUBU
(2) Ajax 3-3 Bayern Münih (1)
(3) Benfica 1-0 AEK (4)
F GRUBU
(1) Manchester City 2-1 Hoffenheim (4)
(3) Shakhtar Donetsk 1-1 Olympique Lyon (2)
G GRUBU
(1) Real Madrid 0-3 CSKA Moskova (4)
(3) Viktoria Plzen 2-1 Roma (2)
H GRUBU
(3) Valencia 2-1 Manchester United (2)
(4) Young Boys 2-1 Juventus (1)