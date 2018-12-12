Taraftardan Altay’a şok ültimatom

Bu hafta Osmanlıspor’u konuk edecek siyah-beyazlı oyunculara antrenman öncesi konuşma yapan taraftarlar, “Bir dahaki sefere buraya kazmanın sapıyla geliriz” tehdidinde bulundu. Futbolculardan aldıkları paranın hakkını vermesini isteyen bir grup taraftarlar, “Biz sahada ruh görmek istiyoruz. Lafla torba dolmuyor. Bir derdiniz, bir sıkıntınız mı var? Adana Demirspor’a 3 attık, Hatayspor’la berabere kaldık. Her şey güzel gidiyordu. Siz ölmezsiniz belki ama biz arma için ölürüz” ifadelerini kullandı.

Oyunculardan en iyi şekilde mücadele etmelerini isteyen siyah-beyazlılar, “Yenseniz de yenilseniz de mücadele ettiğiniz takdirde zaten bu taraftar sizi alkışlıyor. Artık söz bitti. Bu taraftara özür borcunuz var. Bir dahaki sefere kazma saplarıyla geliriz. Kalan iki maçı kazanın, bu iş bitsin” dedi. İdmanın başlamasına kısa bir süre kala böyle bir olayın yaşanması futbolcuları ve teknik ekibi şok etti. Özellikle yabancı oyuncuların hiç tanık olmadıkları bir durumla karşılaştıkları ve endişelendikleri öğrenildi. Takımla konuşan taraftarlar ardından tesisleri olaysız bir şekilde terk etti. Altay resmi sosyal medya hesabından “Altay 1914 Taraftarlar Derneğimiz antrenman öncesi A takım oyuncularımız ile bir araya geldi” açıklamasını yaptı.