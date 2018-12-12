Spartak Trnava Fenerbahçe ne zaman? Fenerbahçe maçı hangi kanalda saat kaçta?

UEFA Avrupa Ligi D grubu 6. maçı Spartak Trnava Fenerbahçe maçına sahne olacak. Ligde aldığı kötü sonuçların ardından taraftarını üzen Fenerbahçe, Avrupa Ligi’nde üst turlarda devam ederek taraftarını mutlu etmek isityor. Peki, Spartak Trnava Fenerbahçe maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

SPARTAK TRNAVA FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi D Grubu son maçında Spartak Trnava, Stadion Antona Malatinskeho’da temsilcimiz Fenerbahçe’yi ağırlayacak. 13 Aralık Perşembe günü saat 23.00’da oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 2 kanalından canlı yayınlanacak.

AVRUPA’DA 228. KARŞILAŞMA

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.