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Kasımpaşa bütün oyuncuları ve Mustafa Denizli’yle sözleşme yeniledi!
Kasımpaşa

Kasımpaşa bütün oyuncuları ve Mustafa Denizli’yle sözleşme yeniledi!

Son dakika! Süper Lig'in bu sezonki flaş ekiplerinden olan Kasımpaşa, kadrosunda bulunan bütün oyuncuların ve Teknik Direktör Mustafa Denizli'nin sözleşmesini 2021 yılına kadar uzattı.

12 Aralık 2018 17:48

Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa, tüm oyuncularıyla ve teknik direktörü Mustafa Denizli’yle 2021 yılına kadar anlaşma sağlandığını açıkladı.

Süper Lig’de bu sezon zirveye oynayan Kasımpaşa’da, Mısırlı futbolcu Trezeguet ve gol krallığında birinci sırada yer alan Mbaye Diagne hakkında transfer dedikoduları çıkmaya başlamıştı.

Ligin geride kalan 15 haftasında 8 galibiyet, 2 beraberlik ve 5 mağlubiyetle 26 puan toplayan Kasımpaşa ikinci sırada yer alıyor.

Konuyla ilgili resmi siteden şu açıklama yapıldı;

“Kulübümüz tüm oyuncularımızla 2021’e kadar anlaşma sağlamış durumdadır. Ligde en fazla gol atan ve en az kart gören (en centilmen) takımımız, artık seyircisine daha güzel futbol için enerjisini harcayacaktır.

Bekir Nursal Bilgin

Kasımpaşa Sportif Faaliyetler A.Ş. Sportif Direktörü”

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