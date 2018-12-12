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Potanın Perileri’nin Avrupa şampiyonasında rakipleri belli oldu
Milli Takımlar

Potanın Perileri’nin Avrupa şampiyonasında rakipleri belli oldu

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası'nda mücadele edecek olan Türkiye'nin rakipleri belli oldu. Türkiye, C Grubu'nda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile eşleşti.

12 Aralık 2018 17:39

2019 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası grup kura çekimi yapıldı. Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, 27 Haziran-7 Temmuz’da Letonya ve Sırbistan’ın ortaklaşa ev sahipliğinde düzenlenecek Avrupa Şampiyonası’nın kura çekimi Sırbistan’ın başkenti Belgrad’da gerçekleştirildi. Kura çekimine Türkiye’yi temsilen A Milli Kadın Basketbol Takımı Menajeri Yasemin Horasan katıldı. Kura çekimine 1. torbadan katılan ay-yıldızlı ekip, organizasyonda Slovenya, İtalya ve Macaristan ile C Grubu’nda mücadele edecek.  Kura çekiminde oluşan gruplar şöyle:

A Grubu: Ukrayna, Büyük Britanya, Letonya, İspanya

B Grubu: İsveç, Fransa, Çekya, Karadağ

C Grubu: Türkiye, Slovenya, İtalya, Macaristan

D Grubu: Belarus, Rusya, Belçika, Sırbistan

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Son güncelleme 17:39 | 12 Aralık 2018
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