Pep Guardiola’dan ırkçılığa cevap!

Manchester City Teknik Direktörü Pep Guardiola, Şampiyonlar Ligi’nde oynayacakları Hoffenheim maçı öncesinde basın toplantısı düzenledi. Guardiola, Chelsea maçında rakip taraftarların Raheem Sterling’e yaptığı ırkçı saldırı hakkında konuştu.

İspanyol teknik adam, ”Irkçılık her yerde. Sadece futbolda değil. Daha iyi bir gelecek için hepimiz birlikte savaşmalıyız. Sadece İngiltere’de de değil, dünyanın her yerinde ırkçılık var. Derin bir utanç yaşıyorum. Chelsea kulübü, konu hakkında polise çok yardımcı oldu. Bu yüzden Chelsea’ye çok teşekkür ederim.” dedi.

Medyayı da suçlayan Guardiola, ”Dünyamızda gerçek güç politacılarda değil, medyada. Bunun sorumlularından biri de medya. Sosyal medyada herkes, istediğini söylüyor. Raheem, sosyal medyayı sık kullanan bir insan. Ona yazılanları çok takmamasını söyledim. Her yerde ırkçılık var. Bunun hala konuşulması utanç verici. Raheem harika bir insan. Sırf teni siyah diye bu ırkçı saldırıdan etkilenecek mi sanıyorsunuz? Hayır.” sözlerini kullandı.

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