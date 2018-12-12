Kingsley Coman’ın şoke eden açıklaması kulübü ayağa kaldırdı

SKOR DIŞ HABERLER / Bundesliga’da Bayern Münih’te forma giyen 22 yaşındaki Kingsley Coman, son yıllarda yaşadığı sakatlıklar nedeniyle futbolu bırakmayı düşünüyor.

12 ay içinde iki ciddi ayak bileği sakatlığı yaşayan ve ameliyat olan başarılı orta saha oyuncusu, bu sezon sadec 5 maçta forma giyebilirken Bayern Münih ve Fransa Milli Takımı ile birçok kritik maçta görev alamadı.

Yıldız futbolcunun en çok korktuğu şey ise üçüncü kez ameliyat masasına yatmak zorunda kalmak. Çektiği acılardan ve futboldan uzak kalışı nedeniyle morali bozuk olan Coman, üçüncü ameliyat yerine futbolu bırakmayı tercih edebileceğini dile getirdi.

Bild’e konuşan Bayern Münih Yönetim Kurulu Başkanı Karl-Heinz Rummenigge, “Coman’ı anlayabiliyorum. Ne yazık ki son sakatlığı nedeniyle Dünya Kupası’na katılamadı ve şampiyonluğu yaşayamadı. Ancak başka bir sakatlık yaşasa bile onun futbolu bırakmasını tercih etmem” ifadelerini kullanarak yıldız futbolcuya olan desteğini belirtti.

Coman’ın tedavisi için yoğun çaba sarfedildiğini söyleyen Rummenige, “İyi doktorlara ve fizyoterapistlere sahibiz. Çok önemli bir oyuncu ve özellikle Robert Lewandowski ile birlikte oynadıklarında bizim için çok önemli bir oyuncu” dedi.

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NIKO KOVAC DA SAHİP ÇIKTI!

Teknik direktör Niko Kovac da Coman’a destek olurken, “Kısa süre içerisinde iki ciddi sakatlık yaşadığınız zaman mantıklı düşünemezsiniz. Vücudunuzdaki her küçük acıyı hissedersiniz. Onun böyle düşünmesini anlayabiliyorum ama sanırım futbolu bırakmayı gerçekten düşünmüyordur. Dünya standartında bir oyuncu. Devam etmeyeceğini söylemesi sadece ilk tepkisiydi” şeklinde konuştu

COMAN NE DEMİŞTİ?

2017 yılında Juventus’tan transfer edilen ve geleceği yıldızları arasında gösterilen Coman, “Çok zor bir yıldı. Sakatlandığımda dünyanın sonu gelmiş gibi hissettim. Umarım artık sakatlanmam. Üçüncü ameliyatı olmak istemiyorum. Bu ameliyatlar beni köreltiyor” yorumunda bulunmuş ve yaşadığı sakatlıklar nedeniyle çektiği acılara dikkat çekmişti.

Paris Saint Germain altyapısında yetişen başarılı futbolcu, “Belki de artık başka bir yaşam tarzına sahip olacağım ve futboldan uzaklaşacağım” diyerek kariyerine nokta koymayı düşündüğünü belirtmişti.

Bayern Münih 2017 yılında Fransız futbolcu için 21 milyon Euro bonservis bedeli ödemişti.

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