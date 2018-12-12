Galatasaray’ın toplam borcu açıklandı: ‘Ben ortada bir başarısızlık görmüyorum’

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, başarısız bir yıl geçirdiklerine yönelik eleştirilere katılmadığını belirterek, “Ben ortada bir başarısızlık görmüyorum. Galatasaray Kulübü her alanda çok başarılı bir sezon geçirecek.” dedi.

Sarı-kırmızılı kulübün Türk Telekom Stadı Özhan Canaydın Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen aralık ayı olağan divan kurulu toplantısında söz alan Günay, divan kurulu başkanı Eşref Hamamcıoğlu’nun yönetim kuruluyla ilgili eleştirilerine cevap verdi.

Hamamcıoğlu’nun 2018 yılını mali, idari ve sportif olarak başarılı geçirmediklerine yönelik değerlendirmesine katılmadığını aktaran Günay, “Galatasaray’ın mali yapısını negatiften pozitife çevirmek için büyük bir mücadeleyle çalışıyoruz. Borçları azalttık. Bütün sporcularımızın maaşlarını zamanında ödüyoruz. Diğer rakiplerimizin önüne geçen bir yapıya kavuştuk. Bazı kulüplerin sporcuları alacakları ödenmediği için sahaya çıkmıyor. Türkiye’nin içinde bulunduğu ekonomik durum ortada. Hal böyleyken, teşvik etmek yerine bizleri ümitsizliğe sevk etmek doğru değildir.” ifadelerini kullandı.

Yönetim olarak samimi bir şekilde çalıştıklarını vurgulayan Yusuf Günay, “Ben ortada bir başarısızlık görmüyorum. Galatasaray Kulübü her alanda çok başarılı bir sezon geçirecek. Bunun için enerji harcıyoruz.” şeklinde görüş belirtti.

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Yusuf Günay, Spor Toto Süper Lig’de geride kalan sezonu şampiyon tamamladıklarını hatırlatarak, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Futbolda 2018 yılının şampiyonu Galatasaray’dır. Bunu unutmamak lazım. Çok zor şartlarda şampiyon olduk. Aslında en büyük başarı da Şampiyonlar Ligi’ne katılabilmektir. UEFA ile daha önce yaptığımız anlaşmada 5 milyon avro zarar etmeyi taahhüt etmişken, 147 milyon avro zarar ettik. Yoğun bir mücadele sonucunda Şampiyonlar Ligi’ne katılmak bir başarıdır. Biz 135 milyon avro harcayarak transfer yapmadık. İlk defa transferde artı verdik. Galatasaray, UEFA ile yapılan anlaşma çerçevesinde eşit şartlarda mücadele edememiştir. Futbol takımımızın bu şartlar altında UEFA Avrupa Ligi’nde devam etmesi yine bir başarıdır. Bu yıl da şampiyon olacağımıza inanıyoruz. Bundan hiç bir şüphemiz yok.”

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, idari anlamda yeni bir yapılanma içerisinde olduklarını anlatarak, “İdari açıdan bir reform yapma peşindeyiz. Daha etkin ve verimli bir çalışma için ihtiyaç duyulan personeller alınıyor. Bunun etkilerini çok kısa bir sürede göreceğiz.” diye konuştu.

Sponsorluk konusunda da yoğun bir çalışma yürüttüklerini vurgulayan Günay, “Sponsorlukla ilgili Katar’dan Kazakistan’a kadar yoğun bir çalışma içindeyiz. Çok yakında büyük müjdelerimiz olacak. Bunun yanında gelir getirici bazı çalışmalarımız da var.” değerlendirmesinde bulundu.

“TOPLAM BORÇ 2 MİLYAR 971 MİLYON TL”

Başkan Yardımcısı Kaan Kançal ise, mali raporlar hakkında açıklamalarda bulundu. Kançal, 30 Eylül 2018 itibarıyla kulüp ve bağlı ortaklarının toplam borcunun 2 milyar 971 milyon TL, alacaklarının ise 1 milyar 671 milyon 200 bin TL olduğunu söyledi. Kaan Kançal, borç alacak farkının ise 1 milyar 299 milyon 800 bin TL olduğunu sözlerine ekledi.

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