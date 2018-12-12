Galatasaray’da eski yönetici Işın Çelebi’den genel kurul çağrısı

Galatasaray aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı’nda eski yöneticilerden Işın Çelebi, kürsüye çıkarak açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği, Video Yardımcı Hakem Sistemi (VAR) bildirgesi ve İddaa'dan elde edilen gelir hakkında konuşan Çelebi, “Kulüpler Birliği'nin yanlı tutumu, VAR'ın haksız kullanımı ve İddaa'nın ilginç durumu için Galatasaray Olağanüstü Genel Kurulu'nu acil olarak üç maddelik gündem ile devre arasında toplantıya çağırmalıyız. Bu konuda Galatasaray'ın açık ve net tutumunu cesaretle ortaya koymalıyız” diye konuştu.

Yapılan haksızlıkları Türkiye genelinde tartışmaları gerektiğini söyleyen Işın Çelebi, “Bölge toplantıları yapmalıyız. Bu haksız ve adaletsiz uygulamalara dur demeliyiz. Eyyamcılık anlayışının ne sonuçlar yaptığı ortadır. Eyyamcıları açığa çıkartmalıyız. Omurgasızlık ve kararsızlıkla başarı elde edilemez” şeklinde konuştu. Galatasaray`ın toplam borcu açıklandı: `Ben ortada bir başarısızlık görmüyorum` Galatasaray Kulübü Aralık ayı Olağan Divan Kurulu Toplantısı'nda Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan gelen; mali yönetim, TFF ile olan anlaşmazlıklar, krizlerin yönetimi ve son olarak UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki başarısızlıklar hakkındaki eleştirilere Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay'dan cevap geldi. İlgili Haberi Oku