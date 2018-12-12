Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde…

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Porto’yu ağırlayan Galatasaray, maçın hemen başında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak maçın hakemi ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan serbest vuruş kazanan Galatasaray’da Sofiane Feghouli topun başına geçti. Cezayirli futbolcunun ortasını savunma uzaklaştırmak isterken ceza yayı üzerinde Badou Ndiaye gelişine şutunu çekti.

Ancak savunmadan seken top Eren Derdiyok’un önünde kaldı. Eren’in vuruşu kaleci Iker Casillas’tan dönerken altı pas üzerinde topu önünde bulan Garry Rodrigues’in şutu Portolu savunmacının eline çarptı.

Herkes penaltı kararı beklerken Bulgar hakem Aleksei Kulbakov yardımcıları ile yaptığı görüşmenin ardından Eren Derdiyok’un topla buluşmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmetti.

İNANILMAZ GOL KAÇTI

Bu pozisyonun ardından 13. dakikada gole yaklaşan Galatasaray yüzde 100’lük fırsattan eli boş döndü. Yine sağ kanattan harika ilerleyen Feghouli ön direğe yerden ortaladı. Kayarak vuruşunu gerçekleştiren 30 yaşındaki forvet topu auta göndererek net bir gol fırsatını harcamış oldu.

ADAMINI KAÇIRINCA PORTO GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 17. dakikasında Porto üstünlük golünü bulurken sahnede yine Eren Derdiyok vardı. Alex Telles’in kullandığı duran topa hareketlenen Felipe, altı pasa yakın bir bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Porto’yu 1-0 öne geçirdi. Adam paylaşımında Felipe’yi tutan Eren Derdiyok’un adamını kaçırdığı ve net vuruş şansı tanıması Galatasaray taraftarını kızdırdı.

GOL ATTI AMA ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 65. dakikasında Porto karşısında golü bulan Eren Derdiyok, buna rağmen taraftarlarını memnun edemedi. Yıldız futbolcunun ismi anons edildiği sırada taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu.

Sağ kanattan Garry Rodrigues’in yerden ortaladığı topa altı pas içinde kayarak dokunuşunu gerçekleştiren Derdiyok, attığı golle skoru 3-2’ye getirdi. Sarı kırmzılı ekip bu pozisyondan 1 dakika sonra kazandığı penaltı vuruşunu ise Feghouli ile değerlendiremedi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Eren Derdiyok denen sözde futbolcu %100 golü atamıyor üstüne bir de yenilen golde en büyük sorumlu oluyor!! Allah Galatasaraylilara sabır versin sabır !!!!! — Ali Can Yaycılı (@ac_yaycili) 11 Aralık 2018

Porto'nun savunma oyuncusu Eren Derdiyok'u cok begendim. En kisa zamanda ulkemizdeki kulupler futbolcuyu degerlendirmeli.. — Alper Aslan (@aslanalper01) 11 Aralık 2018

Eren Derdiyok boş kaleye gol atamazsın, adam tutamazsın ne yapmak için sahadasın? — Enver Koparmal (@enverkoparmal) 11 Aralık 2018

eren derdiyok şu an sana öyle şeyler yazardım ki 6222’ye takılmadan bir şeyler yazamam — Mücahit (@kandiralli) 11 Aralık 2018

Eren Derdiyok gole gidiyor. pic.twitter.com/lpnRF10jaZ — Jacques (@jacqueseden) 2 Aralık 2018