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Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde…
Galatasaray

Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde…

Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçının hemen başında yaptıklarıyla adeta saç baş yoldurdu. Önce net gol fırsatını değerlendiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yediği golde de savunma hatası yapınca taraftarlar isyan bayrağını açtı

12 Aralık 2018 07:27

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Porto’yu ağırlayan Galatasaray, maçın hemen başında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak maçın hakemi ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan serbest vuruş kazanan Galatasaray’da Sofiane Feghouli topun başına geçti. Cezayirli futbolcunun ortasını savunma uzaklaştırmak isterken ceza yayı üzerinde Badou Ndiaye gelişine şutunu çekti.

Ancak savunmadan seken top Eren Derdiyok’un önünde kaldı. Eren’in vuruşu kaleci Iker Casillas’tan dönerken altı pas üzerinde topu önünde bulan Garry Rodrigues’in şutu Portolu savunmacının eline çarptı.

Herkes penaltı kararı beklerken Bulgar hakem Aleksei Kulbakov yardımcıları ile yaptığı görüşmenin ardından Eren Derdiyok’un topla buluşmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmetti.

İNANILMAZ GOL KAÇTI

Bu pozisyonun ardından 13. dakikada gole yaklaşan Galatasaray yüzde 100’lük fırsattan eli boş döndü. Yine sağ kanattan harika ilerleyen Feghouli ön direğe yerden ortaladı. Kayarak vuruşunu gerçekleştiren 30 yaşındaki forvet topu auta göndererek net bir gol fırsatını harcamış oldu.

ADAMINI KAÇIRINCA PORTO GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 17. dakikasında Porto üstünlük golünü bulurken sahnede yine Eren Derdiyok vardı. Alex Telles’in kullandığı duran topa hareketlenen Felipe, altı pasa yakın bir bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Porto’yu 1-0 öne geçirdi. Adam paylaşımında Felipe’yi tutan Eren Derdiyok’un adamını kaçırdığı ve net vuruş şansı tanıması Galatasaray taraftarını kızdırdı.

GOL ATTI AMA ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 65. dakikasında Porto karşısında golü bulan Eren Derdiyok, buna rağmen taraftarlarını memnun edemedi. Yıldız futbolcunun ismi anons edildiği sırada taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu.

Sağ kanattan Garry Rodrigues’in yerden ortaladığı topa altı pas içinde kayarak dokunuşunu gerçekleştiren Derdiyok, attığı  golle skoru 3-2’ye getirdi. Sarı kırmzılı ekip bu pozisyondan 1 dakika sonra kazandığı penaltı vuruşunu ise Feghouli ile değerlendiremedi.

İşte sosyal medyada yapılan bazı yorumlar;

Son güncelleme 07:27 | 12 Aralık 2018
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