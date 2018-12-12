Fenerbahçe’de Erwin Koeman’ın basın toplantısı üç dakika sürdü!

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda 2. sırada gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava’ya konuk olacak. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman ve takımın tecrübeli isimlerinden Martin Skrtel basın mensupları ile bir araya geldi ve düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erwin Koeman, “Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar önemli. Özgüven açısından önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak ve kazanmak için buradayız. U21’den 8 oyuncu var aramızda. Antrenmandan sonra nasıl bir 11 olacağını duyuracağım oyuncularıma. Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız” dedi.

Erwin Koeman’ın basın toplantısı yaklaşık 3 dakika sürdü. Ayrıca toplantıda basın mensupları Hollandalı teknik adama Ersun Yanal hakkında soru sormadı. Samet Aybaba`dan Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması! İlgili Haberi Oku