SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Barzani güçlerinden skandal hamle | Son dakika haberleri
Fenerbahçe’de Erwin Koeman’ın basın toplantısı üç dakika sürdü!
Uefa Avrupa Ligi

Fenerbahçe’de Erwin Koeman’ın basın toplantısı üç dakika sürdü!

Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Erwin Koeman, takımının çıkacağı Spartak Trnava deplasmanı öncesi basın toplantısı düzenledi. Koeman'ın basın toplantısı sadece üç dakika sürdü.

12 Aralık 2018 21:53

UEFA Avrupa Ligi D Grubu’nda 2. sırada gruptan çıkmayı başaran Fenerbahçe gruptaki son maçta Slovakya temsilcisi Spartak Trnava’ya konuk olacak. İlk maçta rakibini 2-0 mağlup eden Fenerbahçe bu maçta da sahadan galibiyet ile ayrılıp taraftarını mutlu etmek istiyor.

Mücadele öncesi Fenerbahçe teknik sorumlusu Erwin Koeman ve takımın tecrübeli isimlerinden Martin Skrtel basın mensupları ile bir araya geldi ve düzenlenen toplantıda önemli açıklamalarda bulundu. Erwin Koeman, “Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız. Devre arası tatiline kadar olan programımızı biliyoruz. Fenerbahçe için böyle maçlar önemli. Özgüven açısından önemli. Turu geçmiş olsak bile futbol oynamak ve kazanmak için buradayız. U21’den 8 oyuncu var aramızda. Antrenmandan sonra nasıl bir 11 olacağını duyuracağım oyuncularıma. Elimizdeki en güçlü takımla sahada olacağız” dedi.

Erwin Koeman’ın basın toplantısı yaklaşık 3 dakika sürdü. Ayrıca toplantıda basın mensupları Hollandalı teknik adama Ersun Yanal hakkında soru sormadı. 12 Aralık 2018 Samet Aybaba`dan Fenerbahçe ve Ali Koç açıklaması! İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 21:53 | 12 Aralık 2018
Erwin Koeman Fenerbahçe uefa avrupa ligi
GÜNÜN MAÇLARI
Ankaragücü
22/12/2018 - 13:30
-
Göztepe S.K.
Alanyaspor
22/12/2018 - 16:00
-
Istanbul Basaksehir
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

Antalyaspor
Türkiye Spor Toto Süper Lig 24.12.2018 - 20:00 Rotterdam Splatz
Fenerbahçe