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Fenerbahçe Avrupa’da 228. randevuda
Fenerbahçe

Fenerbahçe Avrupa’da 228. randevuda

UEFA Avrupa Ligi'nde yarın Slovakya'nın Spartak Trnava takımıyla karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. kez boy gösterecek.

12 Aralık 2018 09:33

UEFA Avrupa Ligi D Grubu altıncı ve son maçında yarın Slovakya’nın Spartak Trnava takımıyla deplasmanda karşılaşacak Fenerbahçe, uluslararası arenada 228. maçına çıkacak.

Avrupa kupalarında 44. sezonunu geçiren sarı-lacivertliler, daha önce oynadığı 227 karşılaşmada 83 galibiyet, 48 beraberlik alırken, 96 maçta da sahadan yenilgiyle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip filelere 282 gol gönderen Fenerbahçe, kalesinde ise 334 gol gördü.

“Kupa 2″de 113 maç

Fenerbahçe, “Kupa 2” olarak adlandırılan UEFA Kupası ve UEFA Avrupa Ligi’nde daha önce 113 maça çıktı.

Bu kulvarda daha önce oynadığı karşılaşmalarda sarı-lacivertliler, 48 galibiyet, 27 beraberlik ve 38 yenilgi aldı.

Fenerbahçe, söz konusu 113 maçta rakip fileleri 152 kez havalandırırken kalesindeki 146 gole engel olamadı.

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Son güncelleme 09:33 | 12 Aralık 2018
Fenerbahçe uefa avrupa ligi
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