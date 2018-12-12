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CANLI YAYIN: Viktoria Plzen Roma canlı izle! Cengiz Ünder ilk 11’de!
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Viktoria Plzen Roma canlı izle! Cengiz Ünder ilk 11’de!

Şampiyonlar Ligi'nde günün ilk maçı G grubunda oynanacak maçlarla başlıyor. Milli futbolcumuz Cengiz Ünder'in de formasını giyindiği Roma son maçında Viktoria Plzen karşısına çıkıyor. Zorlu mücadeleyi izlemek isteyenler için haberimizin içerisinde Viktoria Plzen canlı yayını bulunuyor.

12 Aralık 2018 19:14

Şampiyonlar Ligi G grubu bu akşam son maçına çıkıyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Roma, Avrupa Ligi’ne katılma mücadelesi veren Viktoria Plzen karşısında 3 puan arıyor. Milli oyuncumuz Cengiz Ünder’in de ilk 11’de görev alması beklenen maçta Roma adına hücüm gücünde en etkili isimlerden biri olacak. Peki, Viktoria Plzen Roma saat kaçta hangi kanalda? İşte, Victoria Plzen Roma canlı yayını…

VİKTORİA PLZEN ROMA CANLI İZLE

VİKTORİA PLZEN ROMA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar bu akşam oynanacak. Günün ilk iki maçından biri olan Roma Viktoria Plzen maçı 19:55'te başlayacak. Roma Viktoria Plzen Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak.

ROMA PLZEN İLK 11

ROMA: Mirante, Santon, Marcano, Manolas, Kolarov, Cristante, Nzonzi, Cengiz Ünder, Kluivert, Pastore, Schick.

Plzen: Hruska, Havel, Hejda, Hubnik, Limbersky, Prochazka, Hrosovsky, Kopic, Cermak, Kovarik, Chory.

Son güncelleme 21:08 | 12 Aralık 2018
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