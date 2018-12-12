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CANLI YAYIN: Valencia Manchester United canlı izle! Manu liderlik peşinde
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Valencia Manchester United canlı izle! Manu liderlik peşinde

Valencia Manchester United canlı yayın! Şampiyonlar Ligi H grubu son maçında grupta çıkmayı garantileyen ancak liderlik mücadelesi veren Manchester United Valencia'ya konuk oluyor. Valencia Manchester United maçı hangi kanalda merak edenler için haberimizin içerisinde Valencia Manchester United canlı izle bağlantısı bulunuyor.

12 Aralık 2018 22:18

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu yine nefesleri kesecek bir mücadele ile futbol severlerin karşısına çıkıyor. Juventus ile birlikte liderlik mücadelesi veren Manchester United son grup maçtında Avrupa Ligi’ne gitmesi kesinleşen Valencia’ya konuk oluyor. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi alan Manchester United Valencia karşısında da galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyor. Haberimizin içerisinde Valencia Manchester United canlı izle bağlantııs bulunuyor.

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VALENCİA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar bu akşam oynanacak. Valencia Manchester United maçı 22:55’te başlayacak. Roma Viktoria Plzen Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak.

Son güncelleme 23:28 | 12 Aralık 2018
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