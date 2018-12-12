CANLI YAYIN: Valencia Manchester United canlı izle! Manu liderlik peşinde

UEFA Şampiyonlar Ligi H grubu yine nefesleri kesecek bir mücadele ile futbol severlerin karşısına çıkıyor. Juventus ile birlikte liderlik mücadelesi veren Manchester United son grup maçtında Avrupa Ligi’ne gitmesi kesinleşen Valencia’ya konuk oluyor. Oynadığı 5 maçta 3 galibiyet 1 yenilgi alan Manchester United Valencia karşısında da galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyor. Haberimizin içerisinde Valencia Manchester United canlı izle bağlantııs bulunuyor.

VALENCİA MANCHESTER UNİTED CANLI İZLE

VALENCİA MANCHESTER UNİTED MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar bu akşam oynanacak. Valencia Manchester United maçı 22:55’te başlayacak. Roma Viktoria Plzen Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak.