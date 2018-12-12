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CANLI YAYIN: Real Madrid CSKA Moskova canlı izle! Real Madrid 3 puan istiyor
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Real Madrid CSKA Moskova canlı izle! Real Madrid 3 puan istiyor

Real Madrid Şampiyonlar Ligi grup aşamalarındaki son maçında CSKA Moskova'yı ağırlıyor. Rusya'da oynanan ilk maçta rakibine 1-0 yenilerek büyük bir şok yaşayan Real Madrid sahasında oynanacak maçta süpriz istemiyor. Peki, Real Madrid CSKA Moskova maçıı hangi kanalda, saat kaçta? Real Madrid CSKA canlı yayın bağlantısı haberimizin içerisinde yer alıyor.

12 Aralık 2018 19:11

Şampiyonlar Ligi heyecanı G grubu maçları ile devam ediyor. Gruptan çıkmayı garantileyen Real Madrid son maçında CSKA Moskova’yı ağırlıyor. Grupta oynadığı 5 maçta 4 galibiyet alan, tek mağlubiyetini ise CSKA Moskova karşısında gören Real Madrid bu kez sahadan galibiyetle ayrılan taraf olmak istiyor. Dünyanın birçok ülkesinde canlı yayın ekranlara gelecek Şampiyonlar Ligi maçı Türkiye’de de canlı izlenebilecek. İşte, Real Madrid CSKA canlı yayın bağlantısı…

REAL MADRİD CSKA MOSKOVA CANLI İZLE

REAL MADRİD CSKA MOSKOVA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar bu akşam oynanacak. Günün ilk iki maçından biri olan Real Madrid CSKA maçı 19:55’te başlayacak. Real Madrid CSKA Moskova Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak.

Son güncelleme 19:11 | 12 Aralık 2018
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22/12/2018 - 13:30
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Göztepe S.K.
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22/12/2018 - 16:00
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