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CANLI YAYIN: Ajax Bayern Münih canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Ajax Bayern Münih canlı izle! Şampiyonlar Ligi maçı…

12 Aralık 2018 23:21

UEFA Şampiyonlar Ligi E grubu son maçında Bayern Münih Ajax biribirlerine karşıs liderlik mücadelesi verecek. Bayer Münih maçtan puan çıkarması halinde lider, Ajax ise mutlak 3 puan halinde gruptan lider çıkacak. Zorlu karşılaşmayı izlemek isteyen futbol severler için Ajax Bayern Münih canlı izle bağlantısı aşağıda…

AJAX BAYERN MÜNİH CANLI İZLE

AJAX BAYERN MÜNİH MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Şampiyonlar Ligi gruplarında son maçlar bu akşam oynanacak. Ajax Bayern Münih maçı 22:55’te başlayacak. Ajax Bayern Münih Şampiyonlar Ligi maçı Bein Sports ekranlarında futbol severlerle buluşacak.

AJAX BAYERN MÜNİH İLK 11

Ajax: Onana, Mazraoui, De Ligt, Wöber, Tagliafico, De Jong, Blind, Van de Beek, Ziyech, Neres, Tadic

Bayern Münih: Neuer, Rafinha, Boateng, Süle, Alaba, Kimmich, Goretzka, Gnabry, Müller, Ribery, Lewandowski

Son güncelleme 23:33 | 12 Aralık 2018
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