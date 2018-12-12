Beşiktaş’tan minik Sezer’e şampiyonluk sözü!

Ali AYDIN / SÖZCÜ İstanbul’da bir aracın altında kalarak feci şekilde ezildikten sonra Beşiktaş aşkıyla hayata tutunan minik Sezer Şeker'in rüyası gerçek oldu. Devam eden tedavisi sırasında Beşiktaşlı futbolcuları görme isteğini hemen her gün doktorlarıyla paylaşan Sezer'e, siyah-beyazlılar, kısa süre önce sürpriz bir ziyarette bulundu. O anlara sadece SÖZCÜ tanıklık etti.

Beşiktaş'ın kaptanları Tolga Zengin, Necip Uysal ve Oğuzhan Özyakup ile Gökhan Gönül'ün yer aldığı ziyarette yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu da vardı. Futbolcular tek tek minik taraftarla sohbet ederken Necip, takımın durumunu soran Sezer'e, “Sen merak etme kardeşim Malmö'yü de yeneceğiz. Şampiyon da olacağız” diye söz verdi.

Yönetim adına ziyarette yer alan Şafak Mahmutyazıcıoğlu, “Zor günlerde kardeşimizin yanında olmak istedik” dedi ve şöyle devam etti: “Beşiktaşlı, G.Saraylı, F.Bahçeli; renklerin önemi yok hepsi bizim çocuğumuz. Beşiktaş olarak sosyal sorumluluk projelerinde daha fazla yer alacağız.”

Beşiktaş Avrupa kupalarında 216. maçına çıkıyor UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta karşılaşmasında yarın İsveç temsilcisi Malmö'yü konuk edecek Beşiktaş, Avrupa kupalarındaki 216. mücadelesine çıkacak. İlgili Haberi Oku