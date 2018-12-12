Beşiktaş Malmö maçı ne zaman? BJK Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş sahasında İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlıyor. 7 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyor. İşte, Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı..

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında yarın akşam İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. Vodafone Park’ta yapılacak maç saat 20.55’te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.