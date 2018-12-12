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Beşiktaş Malmö maçı ne zaman? BJK Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?
Uefa Avrupa Ligi

Beşiktaş Malmö maçı ne zaman? BJK Avrupa Ligi maçı saat kaçta hangi kanalda?

Beşiktaş Avrupa Ligi son grup maçında Malmö karşısına çıkıyor. Avrupa Ligi üst tura yükselme şansı devam eden Beşiktaş, sahaya galibiyet parolasıyla çıkıyor. Taraftalar zorlu mücadeleyi sabırsızlıkla beklerken "Beşiktaş Malmö saat kaçta, hangi kanalda" aramaları yapıyor. İşte, Beşiktaş maçı muhtemel ilk 11'i, Beşiktaş Malmö saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı...

12 Aralık 2018 23:42

UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Beşiktaş sahasında İsveç temsilcisi Malmö’yü ağırlıyor. 7 puanla ikinci sırada yer alan Beşiktaş karşılaşmadan beraberlikle ayrılması halinde bile son 32 turuna adını yazdıracak. Beşiktaş ev sahibi avantajını kullanarak galibiyet ile sahadan ayrılmak istiyor. İşte, Beşiktaş Malmö maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda sorusunun yanıtı..

BEŞİKTAŞ MALMÖ MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu’nun son haftasında yarın akşam İsveç ekibi Malmö’yü konuk edecek. Vodafone Park’ta yapılacak maç saat 20.55’te başlayacak. Mücadeleyi İtalya Futbol Federasyonundan Luca Banti, Lorenzo Manganelli ve Gianluca Vuoto hakem üçlüsü yönetecek. Bu önemli müsabaka beIN SPORTS 1 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Son güncelleme 23:42 | 12 Aralık 2018
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