Alisson Becker’in kurtarışı Loris Karius’u unutturdu! İnanılmaz performans…

SKOR DIŞ HABERLER / Liverpool’un Şampiyonlar Ligi’nde oynadığı Napoli maçında yaptığı kurtarışlarla adından söz ettiren kaleci Alisson Becker, sezon başında Beşiktaş’a kiralanan Loris Karius’un şimdiden gölgede bırakmayı başardı.

Liverpool’un 5,5 milyon pound’a Mainz’dan transfer ettiği ve İngiliz ekibinin birinci kalecisi olan Loris Karius, Şampiyonlar Ligi finalinde yediği skandal gollerin ardından gözden düşmüş ve satılık listesine konmuştu.

Kaleci arayışına giren Liverpool ise, sezon başında Roma’dan 67 milyon Euro bedelle rekor bir transfere imza atarak 26 yaşındaki Brezilyalı Alisson Becker’i kadrosuna katarken, 25 yaşındaki Karius ise iki yıllığına kiralık olarak Beşiktaş’a gönderildi.

Bu sezon yaptığı kurtarışlarla takımına hayat veren Becker, Napoli ile oynanan kritik Şampiyonlar Ligi mücadelesinin son anlarında Liverpool’u adeta ipten aldı.

Merseyside ekibinin 1-0 kazandığı maçın uzatma bölümünde Arkadiusz Milik ile karşı karşıya kalan Becker, vücudunu siper ederek topun ağlarla buluşmasını engelledi ve Liverpool’un Devler Ligi’nde bir üst tura yükselmesini sağladı.

Napoli eğer Liverpool deplasmanından 1-1’lik beraberlikle ayrılabilseydi, Şampiyonlar Ligi’ndeki grubunu ikinci sırada tamamlayarak bir üst tura yükselecekti.

KARIUS’U ŞİMDİDEN YAKALADI!

Brezilyalı kalecinin bu kurtarışı, Liverpool formasıyla çıktığı 22. maçındaki 54. net kurtarışı olarak istatistiklere yansıdı.

İki yıllığına Beşiktaş’a kiralanan Loris Karius ise, Liverpool formasıyla oynadığı 33 maçta toplam 58 net kurtarışa imza attı.

Böylece Alisson Becker, Alman file bekçisinden 11 maç daha az oynamasına rağmen yüzde 80.6’lık gol kurtarma ortalamasına ulaşmış oldu. Karius ise 65.2 ortalamada kalmıştı.

Öte yandan pas isabeti oranında yüzde 77.7’lik bir orana sahip olan Becker, Liverpool kariyerinde yüzde 61.3’lük oranda kalan Karius’a bu konuda üstünlük sağlamayı başardı.

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