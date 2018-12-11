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Zlatan Ibrahimovic’in geleceği hakkında karar verildi!
Dünyadan Futbol

Zlatan Ibrahimovic’in geleceği hakkında karar verildi!

MLS takımlarından LA Galaxy forması giyen Zlatan Ibrahimovic'in geleceği hakkındaki soru işaretleri yanıt buldu.

11 Aralık 2018 18:26

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Milan’ın Sportif Direktörü Leonardo, Zlatan Ibrahimovic’in kırmızı siyahlı ekibe geri dönemeyeceğini ve MLS’te kalma kararı verdiğini açıkladı.

Mart 2018’de MLS ekibi LA Galaxy’ye transfer olan 37 yaşındaki forvet, eski kulübü Milan ile transfer görüşmesinde bulunuyordu. Türkiye’de Beşiktaş ve Galatasaray’ın da radarında olduğu iddia edile tecrübeli yıldızın futbol kariyerini ABD’de sürdürme kararı aldığı öğrenildi.

Konu hakkında açıklamalarda bulunan Milan Sportif Direktörü Leonardo, “Transfer gerçekleşmiş olsaydı gerçekten bir aşk hikayesi gerçekleşecekti çünkü takıma önemli bir ağırlık katacaktı. Her iki taraf da bunu düşünüyordu ancak mümkün olmadı” dedi.

MLS’te oynadığı ilk sezonunda 27 maça çıkan yıldız futbolcu 22 gol atıp 10 asist yaparken 40 metreden attığı golle “2018 Yılın Golü” ödülünü almayı başardı.

LA Galaxy Teknik Direktörü Jovan Kirovski de Zlatan’ı kadroda tutmak istediklerini belirtirken, “Bizimle halen bir yıllık sözleşmesi var. Takımımızda mutlu olmasını istiyoruz ve Galaxy için oynamaya devam etmesi için çalışıyoruz” ifadelerini kullandı.

Zlatan 2010-12 yıllarında giydiği Milan formasıyla oynadığı 61 maçta 42 gol atmıştı.

30 Kasım 2018 Ibrahimovic`e ikiz kardeşi kadar benzeyen Nihad Djedovic Dünyaca ünlü futbolcu Zlatan Ibrahimovic'e ikiz kardeşi gibi benzeyen basketbolcu Nihad Djedovic, bu benzerlikten dolayı sokağa çıkamadığını söyledi. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 18:26 | 11 Aralık 2018
la galaxy Zlatan Ibrahimovic
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