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UEFA’dan Türk hakemlere görev
Uefa Avrupa Ligi

UEFA’dan Türk hakemlere görev

UEFA, FIFA kokartlı Türk hakemler Hüseyin Göçek ve Halil Umut Meler'i Avrupa müsabakalarında görevlendirdi.

11 Aralık 2018 12:51

FIFA kokartlı hakemlerimizden Hüseyin Göçek, Danimarka’nın Kopenhag ile Fransa’nın Bordeaux takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi C grubu müsabakasını yönetecek.

Danimarka’nın Kopenhag şehrindeki Parken Stadyumu’nda TSİ 23.00’te başlayacak müsabakada Göçek’in yardımcılıklarını Mustafa Emre Eyisoy ve Kemal Yılmaz yapacak. Serkan Ok’un dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Mete Kalkavan ve Barış Şimşek ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Bir diğer FIFA kokartlı Türk hakem Halil Umut Meler ise, İtalya’nın Lazio ile Almanya’nın Eintracht Frankfurt takımları arasında 13 Aralık Perşembe günü oynanacak UEFA Avrupa Ligi H grubu müsabakasında düdük çalacak.

İtalya’nın Roma şehrindeki Olimpiyat Stadyumu’nda TSİ 20.55’te başlayacak müsabakada Meler’in yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve İbrahim Çağlar Uyarcan yapacak. Ceyhun Sesigüzel’in dördüncü hakem olacağı karşılaşmada, Alper Ulusoy ve Ümit Öztürk ilave yardımcı hakemlik görevlerinde bulunacak.

Son güncelleme 12:51 | 11 Aralık 2018
Halil Umut Meler hüseyin göçek uefa avrupa ligi
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