SÖZCÜ PLUS GİRİŞ
Son Dakika: Son dakika... Çavuşoğlu: FBI 15 eyalette FETÖ soruşturması başlattı
Türkiye U21 Milli Takımı’nın rakipleri belli oldu
Milli Takımlar

Türkiye U21 Milli Takımı’nın rakipleri belli oldu

U21 Milli Takımı'nın Euro 2021 Elemeleri'ndeki rakipleri belli oldu. C Grubu'nda mücadele edecek olan Milliler; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile aynı gruba düştü.

11 Aralık 2018 16:14

İtalya’da yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası’nda eleme grupları belli oldu. C Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti.

18-20 Mart tarihlerinde başlayacak olan grup maçları, 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Play-Of maçları ise 9-17 Kasım 2020 tarihinde oynanacak.

Grup kuraları çekilirken, UEFA İcra Komitesi ve UEFA Acil Durum Komitesi’nin önceki kararlarına dayanarak, İspanya ile Cebelitarık, Kosova ile de Sırbistan’ın aynı gruba düşmemesi için özel çalışma yapıldı.

Gruplar şu şekilde:

1. Grup: İtalya, İsveç, İzlanda, irlanda Cum., Ermenistan, Lüksemburg

2. Grup: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbeycan, Liechtenstein

3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra

4. Grup: Hırvatistan, Çek Cum., Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino

5. Grup: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya

6. Grup: ispanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları

7. Grup: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs, Cebelitarık

8. Grup: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta

9. Grup: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova

Son güncelleme 16:40 | 11 Aralık 2018
türkiye
GÜNÜN MAÇLARI
Fenerbahçe
Bugün - 20:00
-
BB Erzurumspor
TÜMÜNÜ GÖR

İDDAA

River Plate
Copa Libertadores Final 09.12.2018 - 22:30 Rotterdam Splatz
Boca Juniors