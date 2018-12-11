Türkiye U21 Milli Takımı’nın rakipleri belli oldu

İtalya’da yapılacak olan U21 Avrupa Şampiyonası’nda eleme grupları belli oldu. C Grubu’nda mücadele edecek olan Türkiye; İngiltere, Avusturya, Kosova, Arnavutluk ve Andorra ile eşleşti.

18-20 Mart tarihlerinde başlayacak olan grup maçları, 13 Ekim 2020 tarihine kadar devam edecek. Play-Of maçları ise 9-17 Kasım 2020 tarihinde oynanacak.

Grup kuraları çekilirken, UEFA İcra Komitesi ve UEFA Acil Durum Komitesi’nin önceki kararlarına dayanarak, İspanya ile Cebelitarık, Kosova ile de Sırbistan’ın aynı gruba düşmemesi için özel çalışma yapıldı.

Gruplar şu şekilde:

1. Grup: İtalya, İsveç, İzlanda, irlanda Cum., Ermenistan, Lüksemburg

2. Grup: Fransa, Slovakya, İsviçre, Gürcistan, Azerbeycan, Liechtenstein

3. Grup: İngiltere, Avusturya, TÜRKİYE, Kosova, Arnavutluk, Andorra

4. Grup: Hırvatistan, Çek Cum., Yunanistan, İskoçya, Litvanya, San Marino

5. Grup: Sırbistan, Polonya, Rusya, Bulgaristan, Letonya, Estonya

6. Grup: ispanya, İsrail, Karadağ, Makedonya, Kazakistan, Faroe Adaları

7. Grup: Portekiz, Hollanda, Norveç, Belarus, Kıbrıs, Cebelitarık

8. Grup: Danimarka, Romanya, Ukrayna, Finlandiya, Kuzey İrlanda, Malta

9. Grup: Almanya, Belçika, Galler, Bosna Hersek, Moldova