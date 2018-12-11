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Sosyal medyadan şampiyonluk yüzüğünü istedi
Basketbol Süper Ligi

Sosyal medyadan şampiyonluk yüzüğünü istedi

Darüşşafaka Basketbol Kulübü geçtiğimiz sezon EuroCup'ta şampiyon olmuştu. Şu an Maccabi Fox'da forma giyen, A Milli Takımımızda da forma giyen Scottie Wilbekin'e şampiyonluk yüzüğü ve plaketi, Maccabi Fox ile oynanan karşılaşma öncesinde verildi. Darüşşafaka oyuncusu Okben Ulubay paylaşılan bu fotoğrafın altına sitemde bulundu.

11 Aralık 2018 08:38

Darüşşafaka Genel Menajeri Ahmet Eran eski oyuncularına şampiyonluk yüzüğünü verirken, bu anın fotoğrafı Darrüşşafaka’nın sosyal medya hesabından “Dün oynanan maç öncesinde genel menajerimiz Ahmet Eran eski oyuncumuz @scottiew_5’e plaket ve Eurocup şampiyonluk yüzüğü hediye etti” ifadeleriyle paylaşıldı.

Bu paylaşıma ise ilginç bir yorum geldi. EuroCup şampiyonu olan Daçka’nın kadrosunda yer alan ve halen de kulübün sözleşmesi oyuncusu olan Okben Ulubay, bu paylaşımın altına “Furkan Aldemir ve benimkini ne zaman vericeksiniz ??!!” yazdı.

Darüşşafaka’nın Okben Ulubay’a nasıl bir cevap vereceği merak konusu.

Son güncelleme 08:38 | 11 Aralık 2018
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