Sosyal medyadan şampiyonluk yüzüğünü istedi

Darüşşafaka Genel Menajeri Ahmet Eran eski oyuncularına şampiyonluk yüzüğünü verirken, bu anın fotoğrafı Darrüşşafaka’nın sosyal medya hesabından “Dün oynanan maç öncesinde genel menajerimiz Ahmet Eran eski oyuncumuz @scottiew_5’e plaket ve Eurocup şampiyonluk yüzüğü hediye etti” ifadeleriyle paylaşıldı.

Bu paylaşıma ise ilginç bir yorum geldi. EuroCup şampiyonu olan Daçka’nın kadrosunda yer alan ve halen de kulübün sözleşmesi oyuncusu olan Okben Ulubay, bu paylaşımın altına “Furkan Aldemir ve benimkini ne zaman vericeksiniz ??!!” yazdı.

Darüşşafaka’nın Okben Ulubay’a nasıl bir cevap vereceği merak konusu.