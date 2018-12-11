Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak TFF’ye başvurdu

Trabzonspor’da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi gerekçesiyle Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) aracılığıyla bordo-mavili kulübe ihtar çekti. Onur Recep Kıvrak ile Burak Yılmaz´ın, önceki gün kulübe ihtar çekerek ikisinin yaklaşık 4 milyon Euro´yu bulan alacaklarını talep ettikleri öğrenildi. Bordo-mavili yöneticilerin ise bu ödemeleri gerçekleştirerek oyuncuların serbest kalmasının önüne geçmeyi planladığı, konuyla ilgili oyuncularla da bir görüşme yapılacağı kaydedildi.

Trabzonspor, noter aracılığıyla TFF’ye gönderilen ihtar yazısı üzerine 30 gün içerisinde ödeme yapmaması halinde iki oyuncu da ‘tek taraflı sözleşme fesih’ haklarını kullanabilecekler.

Mehmet Demirkol`dan Burak Yılmaz açıklaması! Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir'e değil, Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi. İlgili Haberi Oku

AĞAOĞLU’NDAN AÇIKLAMA

Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, kadro dışı bıraktıkları futbolcular Burak Yılmaz ve Onur Recep Kıvrak’ın alacaklarına yönelik Türkiye Futbol Federasyonuna (TFF) başvurmasına ilişkin, gereken neyse onu yapacaklarını söyledi. Ahmet Ağaoğlu, iki oyuncunun başvurusunun yeni olmadığını belirterek, “Sorun değil. Gereği neyse yapılacak. Bizim için sürpriz olmadı” dedi.

Burak Yılmaz, daha önce de alacakları için TFF’ye başvuru yapmış ancak başvurusunu geri çekmişti.