Fırat Aydınus’la girdiği diyalogla gündem olan Allano Lima PFDK’ya sevk edildi!

Son dakika! Spor Toto Süper Lig’de 15. hafta geride kalırken TFF Hukuk Müşavirliği tarafından Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevkler açıklandı. Hakem Fırat Aydınus ile girdiği diyalogla gündeme damga vuran Bursasporlu Allano Lima, maçın ardından yaptığı Instagram paylaşımının ardından “sportmenliğe aykırı açıklamaları” gerekçesiyle PFDK’ya sevk edildi. Aynı zamanda Fenerbahçe, Galatasaray ve Trabzonspor da PFDK’ya sevk edildi.

İşte TFF.org’dan yapılan açıklama:

“Hukuk Müşavirliği’nce 11.12.2018 tarihinde Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu’na yapılan sevk raporları aşağıda belirtilmiştir. 1- TRABZONSPOR A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

2- ATİKER KONYASPOR Kulübü’nün 08.12.2018 tarihinde oynanan TRABZONSPOR A.Ş.-ATİKER KONYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine,

ATİKER KONYASPOR Kulübü idarecisi RECEP ÇINAR’ın 09.12.2018 tarihinde Anadolu Ajansı’na yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

Allano Lima`dan çok konuşulacak Fırat Aydınus paylaşımı Bursaspor'un 23 yaşındaki futbolcusu Allano Lima, Antalyaspor maçının hakemi Fırat Aydınus'la ilgili olay bir paylaşım yaptı. İlgili Haberi Oku 3- GALATASARAY A.Ş. Kulübü’nün 08.12.2018 tarihinde oynanan GALATASARAY A.Ş.-ÇAYKUR RİZESPOR A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “talimatlara aykırı hareketleri” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13/5. ve 13/8. maddesi ile 14/2 maddeleri uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

4- BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR Kulübü’nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

5- EVKUR YENİ MALATYASPOR Kulübü’nün 09.12.2018 tarihinde oynanan BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE ERZURUMSPOR-EVKUR YENİ MALATYASPOR Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca ve “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

6- BURSASPOR Kulübü futbolcusu ALLANO BRENDON DE SOUZA LIMA’nın sosyal medya hesabından yapmış olduğu “sportmenliğe aykırı açıklamaları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 38. maddesi uyarınca tedbirsiz olarak PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.

7- FENERBAHÇE A.Ş. Kulübü’nün 09.12.2018 tarihinde oynanan AKHİSARSPOR-FENERBAHÇE A.Ş. Spor Toto Süper Lig Lefter Küçükandonyadis Sezonu müsabakasındaki “çirkin ve kötü tezahüratı” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 53. maddesi uyarınca, “saha olayları” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 52. maddesi uyarınca ve “talimatlara aykırı hareketi” nedeniyle Futbol Disiplin Talimatı’nın 46. maddesi ile Yayın Talimatı’nın 13/5. maddesi uyarınca PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.” SON DAKİKA Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve Başakşehir futbolcusu Da Costa`ya ceza PFDK, Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu'na 60 gün hak mahrumiyeti ve 100 bin TL para, Medipol Başakşehir futbolcusu Da Costa'ya ise üç maç ceza verdi. İlgili Haberi Oku