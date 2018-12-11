Schalke 04’ten Galatasaray’a mesaj: ‘Bir şey değil!’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’nda Galatasaray ve Lokomotiv Moskova’nın kaderini belirleyen Schalke 04 oldu. UEFA Avrupa Ligi vizesi almak için mücadele eden konuğu Lokomotiv Moskova’yı 90+1’de Alessandro Schöpf’ün golüyle 1-0 mağlup eden Schalke’nin bu galibiyeti Aslan’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam edeceği anlamına geldi. Schalke deplasmanında galip gelmek zorunda olan Lokomotiv Moskova’nın bu sonuçla Avrupa macerası biterken Schalke 04’ün resmi İngilizce hesabı, Galatasaray’a “Bir şey değil” şeklinde mesaj gönderdi. Schalke’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.