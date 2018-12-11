Schalke 04’ten Galatasaray’a mesaj: ‘Bir şey değil!’

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde temsilcimiz Galatasaray’ın yer aldığı D Grubu’nda Galatasaray ve Lokomotiv Moskova’nın kaderini belirleyen Schalke 04 oldu. UEFA Avrupa Ligi vizesi almak için mücadele eden konuğu Lokomotiv Moskova’yı 90+1’de Alessandro Schöpf’ün golüyle 1-0 mağlup eden Schalke’nin bu galibiyeti Aslan’ın yoluna Avrupa Ligi’nde devam edeceği anlamına geldi. Schalke deplasmanında galip gelmek zorunda olan Lokomotiv Moskova’nın bu sonuçla Avrupa macerası biterken Schalke 04’ün resmi İngilizce hesabı, Galatasaray’a “Bir şey değil” şeklinde mesaj gönderdi. Schalke’nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı. MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray Porto maçı ile devam etti. Schalke 04'ün konuğu Lokomotiv Moskova'yı 1-0 yenmesiyle Galatasaray, konuğu Porto'ya 3-2 mağlup olmasına rağmen UEFA Avrupa Ligi vizesini almayı başardı. İlgili Haberi Oku

MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Schalke 04'e konuk olan Lokomotiv Moskova, Almanya deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Galatasaray grubu üçüncü sırada tamamlamayı garantileyerek Avrupa Ligi biletini kaptı İlgili Haberi Oku