Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray gruptan çıktı mı?

Son dakika… Şampiyonlar Ligi D grubu oynanan 6. maçlar ile sona erdi. Galatasaray konuk ettiği Porto karşısında sahadan 3-2 yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik konuma sahip bir diğer maçta Schalke 04 Lokomotiv maçı 1-0 sona erdi. Galatasaray Porto karşısında yenilmesine rağmen Lokomotiv Moskova Schalke karşısında kaybettiği için adını Avrupa Ligi’ne yazdırmayı başardı. Maç sonrası taraftarlar, Galatasaray'ın grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu puan tablosu…

ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU

MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Schalke 04'e konuk olan Lokomotiv Moskova, Almanya deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Galatasaray grubu üçüncü sırada tamamlamayı garantileyerek Avrupa Ligi biletini kaptı İlgili Haberi Oku

Maç özeti: Galatasaray Porto özet! Galatasaray Avrupa Ligi bileti kaptı! İlgili Haberi Oku

Son dakika! Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde... Son dakika... Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçının hemen başında yaptıklarıyla adeta saç baş yoldurdu. Önce net gol fırsatını değerlendiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yediği golde de savunma hatası yapınca taraftarlar isyan bayrağını açtı İlgili Haberi Oku

FATİH TERİM KAÇAN FIRSATLARA YANDI

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 yenildikleri Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılacağını duyurdu.

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, maç içinde kaçırdıkları gollerle isyan etti.

İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;

“Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gidersin. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum.”

“DEĞİŞMESİ GEREKEN BİRÇOK ŞEY VAR”

“Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız”

“YOLLARI AYIRACAĞIZ”

“Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse 0 ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz devre arası. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz. Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah.”