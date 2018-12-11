Şampiyonlar Ligi puan durumu: Galatasaray gruptan çıktı mı?

Son dakika… Şampiyonlar Ligi D grubu oynanan 6. maçlar ile sona erdi. Galatasaray konuk ettiği Porto karşısında sahadan 3-2 yenilgi ile ayrıldı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde kritik konuma sahip bir diğer maçta Schalke 04 Lokomotiv maçı 1-0 sona erdi. Galatasaray Porto karşısında yenilmesine rağmen Lokomotiv Moskova Schalke karşısında kaybettiği için adını Avrupa Ligi’ne yazdırmayı başardı. Maç sonrası taraftarlar, Galatasaray'ın grubunda oluşan puan tablosunu merak ediyor. Peki, Galatasaray grupta kaçıncı? İşte, Galatasaray yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu puan tablosu…
ŞAMPİYONLAR LİGİ D GRUBU PUAN DURUMU
FATİH TERİM KAÇAN FIRSATLARA YANDI
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 yenildikleri Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılacağını duyurdu.
Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, maç içinde kaçırdıkları gollerle isyan etti.
İşte Terim'in açıklamalarından satır başları;
“Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gidersin. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum.”
“DEĞİŞMESİ GEREKEN BİRÇOK ŞEY VAR”
“Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız”
“YOLLARI AYIRACAĞIZ”
“Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse 0 ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz devre arası. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz. Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah.”