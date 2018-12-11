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Mustafa Cengiz’den Porto maçı öncesi ‘plaket’ göndermesi!
Şampiyonlar Ligi

Mustafa Cengiz’den Porto maçı öncesi ‘plaket’ göndermesi!

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde rakip takım yönetimi ile bir araya geldi. Buluşma sonrasında Başkan Cengiz'in "Çıkışta aleyhimize konuşmaz inşallah" sözleri damga vurdu.

11 Aralık 2018 20:29

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçı öncesinde iki takımın yöneticileri bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yemekten sonra plaket takdimi sırasında söylediği sözler dikkatlerden kaçmadı.

Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa’ya hediyesini veren Cengiz, “Plaket veriyoruz biliyorsunuz. Çıkışta aleyhimize konuşmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçından önce de yeşil beyazlı ekibin başkanı Hasan Kartal’a plaket vermişti.

Ancak Kartal’ın maç sonunda Galatasaray aleyhinde yaptığı açıklamalar nedeniyle iki kulüp arasındaki ipler gerilmişti.

Cengiz’in bu sözleri ise Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile yaşanan gerginliğin devam ettiği yorumlarına neden oldu.

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Son güncelleme 21:32 | 11 Aralık 2018
galatasaray Mustafa Cengiz Porto
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