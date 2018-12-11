Mustafa Cengiz’den Porto maçı öncesi ‘plaket’ göndermesi!

Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi’ndeki Porto maçı öncesinde iki takımın yöneticileri bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz’in yemekten sonra plaket takdimi sırasında söylediği sözler dikkatlerden kaçmadı.

Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa’ya hediyesini veren Cengiz, “Plaket veriyoruz biliyorsunuz. Çıkışta aleyhimize konuşmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçından önce de yeşil beyazlı ekibin başkanı Hasan Kartal’a plaket vermişti.

Ancak Kartal’ın maç sonunda Galatasaray aleyhinde yaptığı açıklamalar nedeniyle iki kulüp arasındaki ipler gerilmişti.

Cengiz’in bu sözleri ise Çaykur Rizespor Başkanı Hasan Kartal ile yaşanan gerginliğin devam ettiği yorumlarına neden oldu.

Mustafa Cengiz'den Porto heyetine:”Plaket veriyoruz. Çıkışta aleyhimize konuşmaz inşallah.” pic.twitter.com/lxXZvTL3EK — GSG_VİDEO (@GSG_Video) 11 Aralık 2018

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