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Mehmet Demirkol’dan Burak Yılmaz açıklaması!
Trabzonspor

Mehmet Demirkol’dan Burak Yılmaz açıklaması!

Trabzonspor'da kadro dışı bırakılan Burak Yılmaz için çarpıcı bir iddia gündeme geldi. Futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, Burak Yılmaz'ın Medipol Başakşehir'e değil, Beşiktaş'a transfer olacağını söyledi.

11 Aralık 2018 13:54

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol, beIN SPORTS’ta gündemi değerlendirirken, Trabzonspor’da kadro dışı kalan Burak Yılmaz hakkında çarpıcı ifadeler kullandı.

beIN Final porgramında Burak Yılmaz’ın Beşiktaş’a transfer olacağını iddia eden Mehmet Demirkol, “Burak Yılmaz’ın Trabzonspor defteri tamamen kapandı. Burak Yılmaz benim edindiğim bilgilere göre Başakşehir’e değil de başka bir takıma daha yakın. Bu işler çok değişiyor. Bana da Beşiktaş gibi geliyor” dedi.

Mehmet Demirkol Burak Yılmaz’ın Medipol Başakşehir’in sistemine uygun olmayacağını söylerken, “Ben Burak Yılmaz’ın Başakşehir’e gideceğini düşünmüyorum. Burak Yılmaz çok iyi bir oyuncu, her takıma kendi oyununu oynatır ama Başakşehir Burak Yılmaz’ın oyununu oynayamaz. Başakşehir başka bir santrafor arıyor. Belki Abdullah Avcı’nın başka bir planı vardır” ifadelerini kullandı.

11 Aralık 2018 SON DAKİKA Trabzonspor`da kadro dışı kalan Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak TFF`ye başvurdu Trabzonspor'un kadro dışı bıraktığı iki yıldız Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, TFF'ye başvuruda bulundu. Burak Yılmaz ve Onur Kıvrak, alacaklarının ödenmemesi nedeniyle sözleşmelerini tek taraflı fesih etme talebinde bulundu. İlgili Haberi Oku

Son güncelleme 13:54 | 11 Aralık 2018
burak yılmaz MEHMET DEMİRKOL
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