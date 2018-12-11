Maç özeti: Galatasaray Porto özet! Galatasaray Avrupa Ligi bileti kaptı!

UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu son maçında çıkan Galatasaray, evinde Porto’ya karşı 3-2 mağlup oldu. Maçın başlarında bulduğu gol pozisyonlarını değerlendirmeyi başaramayan Galatasaray, 17. dakikada Felipe’nin golü ile geriye düştü. Telles’in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş durumda topla buluşan Felipe, topu kafayla ağlara gönderdi. Golün ardından beraberlik şansı için yüklenen GS, ilk yarının sonlarına doğru 2-0 geriye düştü. 42. dakika penaltıda topun başına geçen Marega, Muslera’yı ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. Galatasaray aradığı golü ilk yarının son anlarında buldu. 46. dakikada Fegouli, Casillas’ı ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi ve durumu 2-1 yaptı. 57. dakikada hızlı gelişen Porto atağında Hernani, sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisynda topu Oliveira’ya aktardı. Oliveira da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. 65. dakikada Galatasaray Eren Derdiyok ile umutladı. Sağ kanattan Rodirgues’in yerden arka direğe kestiği topa Eren Derdiyok yatarak kayarak dokundu ve topu ağlara gönderdi. Golün aynı dakikası içerisinde hakem Galatasaray için penaltı noktasını gösterdi. Feghouli’nin pasıyla ceza sahasına sokulan Rodrigues rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Feghouli, 67. dakikada kullandığı penaltı atışında topu direğe nişanladı. Karşılaşmanın geri kalanında başka gol gelmeyince Galatasaray sahadan yenik ayrılmasına rağmen adını Avrupa Ligi’ne yazdırmayı başardı. İşte, Galatasaray Porto Şampiyonlar Ligi maçı özeti…

GALATASARAY PORTO ÖZET İZLE

TARAFTARDAN EREN DERDİYOK’A TEPKİ

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Porto'yu ağırlayan Galatasaray, maçın hemen başında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak maçın hakemi ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan serbest vuruş kazanan Galatasaray'da Sofiane Feghouli topun başına geçti. Cezayirli futbolcunun ortasını savunma uzaklaştırmak isterken ceza yayı üzerinde Badou Ndiaye gelişine şutunu çekti.

Ancak savunmadan seken top Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren'in vuruşu kaleci Iker Casillas'tan dönerken altı pas üzerinde topu önünde bulan Garry Rodrigues'in şutu Portolu savunmacının eline çarptı.

Herkes penaltı kararı beklerken Bulgar hakem Aleksei Kulbakov yardımcıları ile yaptığı görüşmenin ardından Eren Derdiyok'un topla buluşmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmetti.

GOL ATTI AMA ISLIKLANDI

Karşılaşmanın 65. dakikasında Porto karşısında golü bulan Eren Derdiyok, buna rağmen taraftarlarını memnun edemedi. Yıldız futbolcunun ismi anons edildiği sırada taraftarlar ıslıklı protestoda bulundu.

Sağ kanattan Garry Rodrigues'in yerden ortaladığı topa altı pas içinde kayarak dokunuşunu gerçekleştiren Derdiyok, attığı golle skoru 3-2'ye getirdi. Sarı kırmzılı ekip bu pozisyondan 1 dakika sonra kazandığı penaltı vuruşunu ise Feghouli ile değerlendiremedi.

Son dakika! Şampiyonlar Ligi D grubu puan durumu: Galatasaray gruptan çıktı mı? Son dakika! Galatasaray Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. maçında Porto'ya karşı 3-2 mağlup oldu. Galatasaray Porto karşısında sahadan puansız ayrılmasına Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazandı. Peki, Galatasaray grupta kaç puan? İşte, Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi grubunda puan durumu... İlgili Haberi Oku GALATASARAY’A SCHALKE’DE MESAJ VAR

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'ın yer aldığı D Grubu'nda Galatasaray ve Lokomotiv Moskova'nın kaderini belirleyen Schalke 04 oldu. UEFA Avrupa Ligi vizesi almak için mücadele eden konuğu Lokomotiv Moskova'yı 90+1'de Alessandro Schöpf'ün golüyle 1-0 mağlup eden Schalke'nin bu galibiyeti Aslan'ın yoluna Avrupa Ligi'nde devam edeceği anlamına geldi.

Schalke deplasmanında galip gelmek zorunda olan Lokomotiv Moskova'nın bu sonuçla Avrupa macerası biterken Schalke 04'ün resmi İngilizce hesabı, Galatasaray'a “Bir şey değil” şeklinde mesaj gönderdi. Schalke'nin paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni aldı.

FATİH TERİM İSYAN ETTİ

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 yenildikleri Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılacağını duyurdu.

“Porto'da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA'ya gidersin. UEFA'ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera'nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum.”

“DEĞİŞMESİ GEREKEN BİRÇOK ŞEY VAR”

“Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray'ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız”

“Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray'ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse 0 ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz devre arası. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz. Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah.”