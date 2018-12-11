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Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: “Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor”
Kayserispor

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman: “Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor”

Kasımpaşa maçı sonrasında ara vermeden antrenmanlara başlayan Kayserispor'da Teknik Direktör Hikmet Karaman, "Tek odaklandığımız nokta Akhisarspor" açıklamasını yaptı.

11 Aralık 2018 16:38

Kayserispor, Kasımpaşa maçı sonrasında dinlenmeden Akhisarspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı. Kadir Has Tesisleri’nde gerçekleşen antrenmanda Kasımpaşa maçında oynayan futbolcular düz koşu yaptı. Diğer futbolcular ise kondisyon ve pas çalışması yaptı.

Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman, idman sırasında yaptığı açıklamalada “İyi bir başlangıç yaptık. Futbolcularımızı kutluyorum. Esas bundan sonraki görev bizde, taraftarımızda ve yöneticilerimizde. Galibiyetten sonra konuşmak çok kolay. Ama işin daha başındayız. Bu hafta Akhisarspor maçı son derece önemli bir maç. Rakibimiz de çıkış içinde ve formda olan bir takım. Dolayısıyla bizim tek odaklandığımız nokta Akhisarspor” diye konuştu.

Son güncelleme 16:38 | 11 Aralık 2018
hikmet karaman kayserispor
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