Hikmet Karaman nefes aldırdı!

Kayserispor, yeni teknik direktörü Hikmet Karaman yönetiminde çıktığı ilk Spor Toto Süper Lig maçında Kasımpaşa’yı deplasmanda 3-0 mağlup ederek, galibiyet hasretine son verdi. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılmasının ardından görevi devralan Hikmet Karaman, takımının başında çıktığı ilk maçta galibiyet sevinci yaşadı.

Ertuğrul Sağlam idaresinde çıktığı son 4 lig maçında sahadan yenik ayrılan Kayserispor, Hikmet Karaman yönetimindeki ilk lig mücadelesinde deplasmanda Kasımpaşa’yı 3-0 mağlup ederek kötü gidişe “dur” dedi. Sarı-kırmızılı ekip, aldığı bu galibiyetle puanını 15’e yükseltti ve düşme hattının bir basamak üzerine çıkmayı başardı. Kayserispor, ayrıca küme düşme hattındaki rakiplerinin puan kaybettiği haftayı kazançlı kapatmasını da bildi.

MAÇ SONUCU | Kasımpaşa 0-3 Kayserispor | Süper Lig 15. hafta Süper Lig 15. haftasında Kasımpaşa'ya konuk olan Kayserispor, 3-0 galip gelirken ev sahibi ekip iki penaltı vuruşundan yararlanamayarak zirve takibinde darbe aldı. Teknik direktör Hikmet Karaman yönetimindeki ilk maçında galibiyet alarak 15. sıraya yükselen Kayserispor, düşme potasındaki Fenerbahçe'yi ise 17. sıraya yolladı. İlgili Haberi Oku

Sarı-kırmızılılar en farklı galibiyetini aldı

Bu sezon gol yollarında sıkıntı yaşayan Kayseri ekibi, 3 maç sonra fileleri havalandırdı. Son olarak ligin 11. haftasında deplasmanda 3-1 yenildiği MKE Ankaragücü maçında gol atabilen Kayserispor, ardından sırasıyla Galatasaray’a 3-0, Aytemiz Alanyaspor’a 5-0, Trabzonspor’a 2-0 yenilmişti.

Ligde 15 maçta rakip fileleri 13 kez havalandıran sarı-kırmızılılarda 6 gol atan Hollandalı futbolcu Tjaronn Chery, takımının en golcü ismi olarak dikkati çekti.