Galatasaray’dan Hasan Kartal’a tepki: ‘Yakıştıramadık’

Galatasaray Kulübü, Süper Lig’in 15. haftasında oynanan Çaykur Rizespor karşılaşmasının ardından rakip takım başkanı Hasan Kartal’ın yaptığı açıklamalara tepki gösterdi.

Mücadele öncesinde “Maç Günü Anısı” olarak verilen plaket nedeniyle taraftarlarından tepki gören sarı kırmızılı yönetim, maç sonu Kartal’ın “Galatasaray’ın işine gelmediği için bağırıyor” sözlerine yanıt verdi.

İşte Galatasaray’dan yapılan açıklama;

“Kulübümüz, Avrupa Kupaları'ndan edindiği bir gelenek ile hem Avrupa kupaları hem ulusal müsabakalarda, maç öncesi tüm rakiplerine, plaket şeklinde “Maç Günü Anısı” sunmaktadır.

Türk misafirperverliği gereği, stadımızda, her rakibimiz özel Fıratpen Locası'nda ağırlanmakta ve maç öncesi birlikte yenen yemek esnasında, Galatasaray ile yapacakları maça ithafen, maç gününe mahsus söz konusu plaket, hatıra olarak sunulmaktadır.

Bu paylaşımın yaşandığı son rakibimiz Çaykur Rizespor başkanı Hasan Kartal'ın, maçın ardından ev sahibi Galatasaray'ı hedef alan haksız açıklaması, Camiamızda tepkiyle karşılanmıştır.

Sporda adil yönetim ve şeffaflık talebimizi, “Galatasaray'ın işine gelmediği için bağırıyor” düzeyinde yorumlamasını, konuk başkan Hasan Kartal'a yakıştıramadık.

Bu arada, bir kısım fırsat kollayıcının, Yönetimimizi hedef alması ise, şaşırtıcı olmamıştır. Bir dostluk, bir anı, bir misafirperverlik geleneğini, “saygısız rakibi ödüllendirme” olarak gören zihniyet ve yorumları, Galatasaray Camiasının takdirine bırakıyoruz.

Galatasaray, her zaman “Rakibe saygı, kendine saygı” ilkesiyle, kuruluşundan bu yana genlerinde bulunan dostluk ve misafirperverlik içinde, sahada kıyasıya mücadelesine devam edecektir.

Saygılarımızla

Galatasaray Yönetim Kurulu”

Hasan Kartal: `Galatasaray`ın işine gelmediği için böyle yapıyorlar` Çaykur Rizespor Kulübü Başkanı Hasan Kartal, 2-2 berabere kaldıkları Galatasaray maçının ardından açıklamalarda bulundu. İlgili Haberi Oku