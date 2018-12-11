Galatasaray U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi’ne veda etti

UEFA Gençlik Ligi D Grubu’nda mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda konuk ettiği Porto’ya 2-0 mağlup oldu. Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Schalke 04’ü 4-1 yenerek Galatasaray ile puanını eşitledi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.
Porto’nun gollerini 73’te Romario Baro ve 84. dakikada Fabio Silva kaydetti. Nedim Yiğit yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray U19 takımı 2-0 mağlup olduğu Porto ile deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.
10’ar puanlı ve ikili averajda da eşit Galatasaray ve Lokomotiv Moskova’yı tek bir gol ayırdı. Galatasaray, 2-0’dan sonra bir gol kaydetmeyi başarsa adını bir üst tura yazdırmayı başaracaktı.