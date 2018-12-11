Galatasaray U19 Takımı UEFA Gençlik Ligi’ne veda etti

UEFA Gençlik Ligi D Grubu’nda mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu’nda konuk ettiği Porto’ya 2-0 mağlup oldu. Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Schalke 04’ü 4-1 yenerek Galatasaray ile puanını eşitledi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Porto’nun gollerini 73’te Romario Baro ve 84. dakikada Fabio Silva kaydetti. Nedim Yiğit yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray U19 takımı 2-0 mağlup olduğu Porto ile deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.

10’ar puanlı ve ikili averajda da eşit Galatasaray ve Lokomotiv Moskova’yı tek bir gol ayırdı. Galatasaray, 2-0’dan sonra bir gol kaydetmeyi başarsa adını bir üst tura yazdırmayı başaracaktı. CANLI | Galatasaray Porto maçı (İşte 11`ler) | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde heyecan Galatasaray Porto maçı ile devam ediyor. Grupta üçüncü sırayı elde etmek için sahaya çıkan Aslan, liderliği 5. maçta garantileyen Porto karşısında kazanarak UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek istiyor. Maçın canlı anlatımı ve önemli pozisyonları SKOR'da... İlgili Haberi Oku