Galatasaray Porto Şampiyonlar Ligi maçı şifresiz mi? GS Porto saat kaçta? Bein Sport frekans ayarları

Galatasaray Şampiyonlar Ligi son grup maçında Porto’yu sahasında ağırlıyor. Avrupa Ligi’nde yoluna devam edebilmesini için puana ihtiyacı bulunan Galatasaray ilk maçta güzel oyuna rağmen 1-0 yenildiği Porto karşısında bu kez kazanan taraf olmak istiyor. Bein Sports’un geçtipimiz günlerde Şampiyonlar Ligi maçlarının yayın haklarını satın aldığını açıklamasının ardından futbol severler GS Porto maçı şifresiz mi merak etmeye başladı. İşte, Galatasaray Şampiyonlar Ligi maçı kanalı, şifresiz mi sorusunun yanıtı ve Bein Sport frekans ayarları…

GALATASARAY PORTO SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubunda son mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Porto’yu ağırlayacak. 11 Aralık Salı günü saat 20.55’te oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak. Şifreli olarak ekranlara gelecek Galatasaray Porto maçı sadece üye kişiler tarafından izlenebilecek.

CANLI YAYIN: Galatasaray Porto canlı izle! GS kritik sınavda! GS Porto canlı yayın! Galatasaray Şampiyonlar Ligi son maçı için Porto karşısında! Avrupa Ligi'nde yoluna devam etmek isteyen Galatasaray Porto'yu evine puansız göndermek istiyor. Galatasaray ilk 11'i belli oldu! Bein Sports canlı yayını ile ekranlara gelecek, Galatasaray Porto Şampiyonlar Ligi maçı canlı izle bağlantısı haberimizin içerisinde bulunuyor. İlgili Haberi Oku

BEİN SPORTS HABER FREKANS BİLGİLERİ

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BEİN SPORTS YAYIN AKIŞI

08:45Gazişehir – Balıkesir B. 10:30A.Demirspor – Giresunspor 12:15Vay Bee 12:30beIN Final 14:00Arsenal – Huddersfield (Özet) 14:15MKE Ankaragücü – M.Başakşehir 16:00West Ham – Crystal Palace (Özet) 16:15Kasımpaşa – Kayserispor 18:00Ligue 1 Maç Özetleri 18:30UEFA Şampiyonlar Ligi Maç Özetleri 19:30Şampiyonlar Sahnesi 20:55Galatasaray – Porto (C) 23:00Liverpool – Napoli (C)

BEİN SPORTS DİGİTURK’TE KAÇINCI KANALDA?

beIN Sports Haber, Digiturk’te 83. kanaldan izlenebiliyor. Not: beIN Sports Haber Tivibu ve D-Smart platformlarında bulunmuyor…

GALATASARAY NASIL 3. OLUR?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele veriyor. Porto lider olarak, Schalke 04 ise ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. Üçüncülük koltuğundaki Galatasaray'ın 4, Lokomotiv Moskova'nın ise 3 puanı bulunuyor. Aslan kazanması halinde üçüncü sırayı diğer maça bakmaksızın elde edecek.