MAÇ SONUCU | Galatasaray 2-3 Porto | UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu

UEFA Şampiyonlar Ligi’nde D Grubu’nun son maçında temsilcimiz Galatasaray, Porto’yu konuk etti. Grupta liderlik koltuğunu garanti altına alan Porto karşısında Aslan, bu sezonki Avrupa macerasına UEFA Avrupa Ligi’nde devam edebilmek için gereken sonucu elde etmenin peşinde sahaya çıktı. Fatih Terim’in öğrencileri 3-2’lik mağlubiyete rağmen Almanya’da Schalke 04 ile Lokomotiv Moskova’yı bir araya getiren maçı 1-0 Schalke 04 kazanınca Avrupa Ligi vizesini aldı.

MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Schalke 04'e konuk olan Lokomotiv Moskova, Almanya deplasmanından 1-0'lık yenilgiyle ayrıldı ve Avrupa Ligi'ne katılma şansını kaçırdı. Bu sonucun ardından temsilcimiz Galatasaray grubu üçüncü sırada tamamlamayı garantileyerek Avrupa Ligi biletini kaptı İlgili Haberi Oku

10. dakikada temsilcimizin penaltı beklediği tartışmalı pozisyonda Kulbakov ve yardımcıları öncesinde penaltıdan önce ofsayt tespit etti. Porto 17’de Felipe ile 1-0 öne geçti. 42’de Marege’nın penaltı golüyle fark ikiye çıktı: 2-0. 45+1’de ise bu kez Galatasaray, Feghouli’nin penaltı golüyle skoru 2-1’e getirdi.

İkinci yarıda 57’de Sergio Oliveira durumu 3-1’e getirdi. 65’te tartışılan isim Eren Derdiyok’la fark 1’e indi: 3-2. Golün hemen ardından 67’de hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. İlk golde olduğu gibi beyaz noktada topun başına geçen Feghouli’nin vuruşu üst direkte patladı. Kalan bölümde skoru değiştirmek için çabalayan Aslan golü bulamadı ve maç 3-2 sona erdi.

Galatasaray’da sarı kart cezalısı Serdar Aziz, karşılaşmada forma giyemedi. Aynı zamanda sakatlıkları bulunan Younes Belhanda, Sinan Gümüş ve Emre Akbaba da kadroda yer alamadı.

Son dakika! Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde... Son dakika... Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçının hemen başında yaptıklarıyla adeta saç baş yoldurdu. Önce net gol fırsatını değerlendiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yediği golde de savunma hatası yapınca taraftarlar isyan bayrağını açtı İlgili Haberi Oku

GALATASARAY – PORTO

STAT: Türk Telekom

HAKEM: Aleksei Kulbakov

SAAT: 20:55

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

GALATASARAY: Muslera, Maicon, Donk, Ozan Kabak, Mariano, Fernando, Ndiaye, Nagatomo, Feghouli, Rodrigues, Eren

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim

PORTO: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez

TEKNİK DİREKTÖR: Sergio Conceiçao

Galatasaray taraftarı Telles’i unutmadı

Galatasaray ile Porto arasındaki müsabaka öncesi sarı kırmızılı taraftarlar eski futbolcuları Alex Telles’i unutmadı. 2013-2014 sezonunun devre arasında Galatasaray’a katılan ve 2016-2017 sezonunun başında Portekiz ekibi Porto’nun yolunu tutan Brezilyalı futbolcu, eski takımı Galatasaray’a karşı ilk kez Türk Telekom Stadyumu’nda resmi maça çıktı. Mücadele öncesi sarı kırmızılı taraftarlar Alex Telles’i tribünlere çağırarak alkışladı.