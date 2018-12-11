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Galatasaray istedi, Liverpool reddetti! Beşiktaş ise…
İngiltere Premier Lig

Galatasaray istedi, Liverpool reddetti! Beşiktaş ise…

Ara transfer döneminde takıma forvet takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'ın, Divock Origi teklifi Liverpool tarafından reddedildi. 23 yaşındaki futbolcu için Beşiktaş'ın devreye girdiği iddia edildi.

11 Aralık 2018 19:19

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken Liverpool’un genç forveti Divock Origi için teklif yapıldığı öğrenildi.

ESPN’in iddiasına göre, sarı kırmızılı kulüp devre arasında 23 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kiralamak için teklifte bulundu ancak Liverpool bunu reddetti. Merseyside ekibinin ret gerekçesi için Origi’nin İngiltere’de kalmasını istediği belirtildi.

Geçen sezon Wolfsburg’da kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Liverpool’a geri dönen Origi, kırmızı beyazlı ekipte ilk 11’de forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Ancak geçtiğimiz hafta oynanan Everton derbisinde son saniyede attığı golle takımına hayat veren Origi için Beşiktaş’ın da nabız yokladığı iddia edildi.

Origi, geçen szon Bundesliga’da oynadığı 31 maçta sadece 6 gol atabildi.

31 Ekim 2018 Loris Karius`tan hakkında çıkan ayrılık iddialarına sert tepki Süper Lig ekiplerinden Beşiktaş'ın başarılı kalecisi Loris Karius, siyah beyazlı kulüple yaptığı anlaşmanın iptal edileceği iddialarına sert çıktı. İlgili Haberi Oku

 

Son güncelleme 19:19 | 11 Aralık 2018
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