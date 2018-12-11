Galatasaray istedi, Liverpool reddetti! Beşiktaş ise…

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray, ara transfer döneminde yapacağı transferlerle kadrosunu güçlendirmeyi hedeflerken Liverpool’un genç forveti Divock Origi için teklif yapıldığı öğrenildi.

ESPN’in iddiasına göre, sarı kırmızılı kulüp devre arasında 23 yaşındaki Belçikalı futbolcuyu kiralamak için teklifte bulundu ancak Liverpool bunu reddetti. Merseyside ekibinin ret gerekçesi için Origi’nin İngiltere’de kalmasını istediği belirtildi.

Geçen sezon Wolfsburg’da kiralık olarak forma giyen ve sezon başında Liverpool’a geri dönen Origi, kırmızı beyazlı ekipte ilk 11’de forma şansı bulmakta zorlanıyor.

Ancak geçtiğimiz hafta oynanan Everton derbisinde son saniyede attığı golle takımına hayat veren Origi için Beşiktaş’ın da nabız yokladığı iddia edildi.

Origi, geçen szon Bundesliga’da oynadığı 31 maçta sadece 6 gol atabildi.

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