Galatasaray Avrupa arenasında! Galatasaray Porto maçı saat kaçta hangi kanalda?

Galatasaray Porto maçı saat kaçta hangi kanalda sorusu merak edilirken maça kısa bir süre kaldı. Galatasaray daha önce 6 kez karşılaştığı Portekiz ekipleri karşısından 3 kez galibiyetle ayrıldı, Porto maçı ile bu sayıyı 4’e çıkarmaya hazırlanıyor. İşte Galatasaray Porto maçı detayları…

GALATASARAY PORTO MAÇI SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Galatasaray Porto maçı saat 20:55’te beIN Sports 1'de canlı yayınlanacak. Türk Telekom Arena’da oynanacak. Mücadeleyi Belarus Futbol Federasyonu’ndan Aleksei Kulbakov yönetecek.

GALATASARAY AVRUPA’DA 227. MAÇINA ÇIKIYOR

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu 6. haftasında Portekiz'in Porto ekibini konuk edecek Galatasaray, Avrupa kupalarında 277. maçına çıkacak. Sarı kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce yaptığı 276 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 105 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 72 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılılar, kalesinde ise 409 gole engel olamadı. Galatasaray, Porto ile oynadığı karşılaşmayı kazanması halinde, Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini elde edecek.

TELLES GALATASARAY KARŞISINDA

Porto'nun Galatasaray'dan kadrosuna kattığı başarılı savunmacı Alex Telles, Galatasaray maçı öncesinde konuştu. Başarılı futbolcu, “Galip gelmek için elimizden geleni ortaya koyacağız” dedi.

İstanbul'a çok fazla eksik futbolcuyla geldiklerini ifade eden Telles, “Grupta iyi bir pozisyondayız. Gruptaki durumumuzdan memnunum. Bu da takımdaki herkesin aynı hedefe odaklanmasıyla gerçekleşti. Maçı kazanmak için elimizden geleni yapacağız. Zor bir atmosferde oynayacağız. Dış etkenlere kulağımızı kapatırsak istediğimiz sonucu alırız. Zor bir maç oynayacağız. Gruptan çıkmış olmak konsantrasyon problemi oluşturabilir ama herkes kazanmak için elinden geleni yapacak” ifadelerini kullandı.

Daha önce Galatasaray forması giyen Alex Telles, yeniden Türkiye'ye gelmesiyle ilgili olarak da, “Burada çok güzel anılarım, dostlarım var. İstanbul'da güzel zaman geçirdim. Onları tekrar görmek güzel olacak. Elimden geldiğince Galatasaray'ı takip etmeye ve desteklemeye çalışıyorum” diye konuştu.