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Fenerbahçe’den Benzia, Skrtel ve Neustadter hakkında olay yaratan iddia için açıklama!!
Fenerbahçe

Fenerbahçe’den Benzia, Skrtel ve Neustadter hakkında olay yaratan iddia için açıklama!!

Son dakika... Bazı gazetelerde yer alan iddialara göre, Fenerbahçe'de Skrtel, Benzia ve Neustadter'in takımdan ayrılmak için menajerlerini İstanbul'a çağırdı. Ancak sarı lacivertli kulüp bu haberlerle ilgili yalanlama geçti.

11 Aralık 2018 20:08

Son dakika… Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 3 yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak için menajerlerini İstanbul’a çağırdığı haberleri hakkında açıklama yaptı.

Akhisarspor yenilgisi sonrasında Başkan Ali Koç’un kararıyla İstanbul’a otobüsle dönen futbolculardan bazılarının, bu karar sonrasında takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.

Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı;

“Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul'a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.

Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.

FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”

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Fenerbahçe martin skrtel Roman Neustadter Yassine Benzia
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