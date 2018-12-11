Fenerbahçe’den Benzia, Skrtel ve Neustadter hakkında olay yaratan iddia için açıklama!!

Son dakika… Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe, 3 yıldız futbolcunun takımdan ayrılmak için menajerlerini İstanbul’a çağırdığı haberleri hakkında açıklama yaptı.
Akhisarspor yenilgisi sonrasında Başkan Ali Koç’un kararıyla İstanbul’a otobüsle dönen futbolculardan bazılarının, bu karar sonrasında takımdan ayrılma kararı aldığı iddia edilmişti.
Konuyla ilgili sarı lacivertli kulüpten şu açıklama yapıldı;
“Bugün basında yer alan, futbolcularımız Roman Neustadter, Martin Skrtel ve Yassine Benzia'nın takımdan ayrılmak üzere menajerlerini İstanbul'a çağırdığı yönündeki iddialar gerçeği yansıtmamaktadır.
Kamuoyunun bu tip manipülatif haberlere itibar etmemesini rica ederiz.
FENERBAHÇE SPOR KULÜBÜ”