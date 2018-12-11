Fenerbahçe’de Ersun Yanal ile anlaşma sağlandı! Koç ile yalıda görüşme…

Fenerbahçe’de Phillip Cocu’nun görevden ayrılmasının ardından Erwin Koeman’ı geçici olarak takımın başına getiren ancak kötü gidişatı engelleyemeyen Fenerbahçe’de yönetim, teknik direktörlük görevine getirmek istediği Ersun Yanal ile sözleşme detaylarını görüştü.

5 Aralık tarihinde Fenerbahçe Başkan Vekili Semih Özsoy ile Ersun Yanal arasındaki görüşmeyi ilk kez ‘Skor’ ekibi ortaya çıkarmıştı. 11 Aralık akşamı Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve sarı lacivertli yöneticilerle bir araya gelen Yanal ile anlaşmanın Çarşamba günü resmen açıklanması bekleniyor.

DHA’nın haberine göre; sarı lacivertli taraftarların ısrarla takımın başında görmek istediği Ersun Yanal’ın İstanbul’da olduğu ve akşam saatlerinde başkan Ali Koç ve yöneticilerle bir yalıda görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.

Fenerbahçe yönetimi, teknik direktörlük görevine Ersun Yanal’ı getirmeyi planlarken, bunun yanı sıra idari menajerlik görevini de Volkan Ballı’ya emanet etmek istiyor.

Sportif direktör Damien Comolli’nin görevine devam etmesi konusunda fikir birliğine varılırken, Fransız futbol adamının ara transfer döneminde hem satılması gereken futbolculara kulüp arayacağı, hem de Ersun Yanal’ın istediği futbolcuları Fenerbahçe’ye kazandırmak için çaba göstereceği kaydedildi.

Öte yandan Ersun Yanal ile yapılacak anlaşmanın 1.5 yıllık olması bekleniyor.

Son dakika... Ersun Yanal Fenerbahçe ile görüştü Son dakika... SKOR ÖZEL / Fenerbahçe'de Ersun Yanal bombası... Sarı lacivertli camiada haftalardır gür biçimde yükselmeye devam eden Ersun Yanal sesleri sonuç verdi. Son dakika haberine göre; Fenerbahçe Asbaşkanı Semih Özsoy tecrübeli teknik adamla bir görüşme gerçekleştirdi. İlgili Haberi Oku

COCU İLE FESİH BEKLENİYOR!

Öte yandan Sözcü muhabiri İrfan Yirmibeş’in aktardığı bilgilere göre; Fenerbahçe yönetimi teknik direktör Phillip Cocu ile sözleşme fesih görüşmelerini sonlandırdıktan sonra Ersun Yanal’ı resmi olarak duyuracak.

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’un yapılan görüşmenin ardından yalıdan yatla ayrıldığı belirtildi.

YANAL’IN FENERBAHÇE KARNESİ

Fenerbahçe ile ilk kez, 2013-2014 sezonu öncesi, 28 Haziran 2013'te 1 yıllık sözleşme imzalayan Yanal, ilk sezonunda yaşadığı şampiyonluktan sonra, 21 Mayıs'ta 2 yıl uzattığı sözleşmesinde, 2014-2015 sezonunu göremeden görevinden ayrıldı.

Yanal, son dönemde yaşanan sıkıntıların ardından, Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'ın dün yaptığı açıklamalardan sonra bugün istifasını verdi.

Ümit Özat'tan Ersun Yanal'a taş: `Teferruat deyip pazarlık yapan...` Eski Fenerbahçeli Ümit Özat, Akhisarspor - Fenerbahçe maçının ardından sosyal medya hesabından gündem yaratan paylaşımlarda bulundu. İlgili Haberi Oku İLK ŞAMPİYONLUĞUNU YAŞADI

Ersun Yanal, kısa süren Fenerbahçe döneminde kariyerinin ilk Süper Lig şampiyonluğunu elde etti.

1995-1996 sezonunda başlayan Süper Lig kariyerinde 18 yılı geride bırakan Yanal, Denizlispor, MKE Ankaragücü, Gençlerbirliği, Manisaspor, Trabzonspor ve Eskişehirspor'daki görevlerinin ardından Fenerbahçe'nin başında şampiyonluğa ulaştı.

Kariyerinde ilk kez geçen sezon “Üç Büyükler”den birini çalıştıran Yanal, bu kısa dönemde tecrübesini Süper Lig şampiyonluğuyla taçlandırdı.

TARİHİN EN ERKEN ŞAMPİYOLUĞU

Tecrübeli teknik adam, Süper Lig, Ziraat Türkiye Kupası, TFF Süper Kupa ve Avrupa mücadeleleri olmak üzere, sarı-lacivertli takımın başında çıktığı 40 resmi maçta 24 galibiyet yaşadı.

Yanal yönetimindeki sarı-lacivertli takım 10 maçta yenildi, 6 kez de berabere kaldı. Bu resmi maçlarda rakip fileleri 79 kez havalandıran Fenerbahçe, kalesinde 43 gol gördü.

Sarı-lacivertli takım, Yanal idaresinde, ligin bitimine 3 hafta kala şampiyonluk elde ederek, lig tarihinin erken şampiyonluklarından birisine imza attı.

Fenerbahçe bu ateşten nasıl kurtulur? İşte sizin görüşleriniz... Tarihi bir dönemle karşı karşıya olan Fenerbahçe toparlanabilecek mi? Fenerbahçe'deki kötü gidişat nasıl düzelir? Neler değişmeli? Futbolseverler çözüm önerilerini Sözcü SKOR'a gönderiyor, biz de yayınlıyoruz... İlgili Haberi Oku