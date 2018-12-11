Fatih Terim kaçan fırsatlara isyan etti! Transfer için flaş sözler…

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, 3-2 yenildikleri Porto karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulunurken devre arasında bazı oyuncularla yolların ayrılacağını duyurdu.

Maçtan sonra basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Terim, maç içinde kaçırdıkları gollerle isyan etti.

İşte Terim’in açıklamalarından satır başları;

“Porto’da o galibiyeti alamıyorsak, burada da bu galibiyeti alamıyorsak UEFA’ya gidersin. UEFA’ya gittiğimiz için mutluyum, yenildiğimiz için mutsuzum. 2 defa geldiler, 3 gol attılar. Muslera’nın yere atladığını hatırlamıyorum ben. Nasıl izah edilir bilemiyorum.”

“DEĞİŞMESİ GEREKEN BİRÇOK ŞEY VAR”

“Sadece santrfor peşinde değiliz. Değişmesi gereken birçok şey var. Bazı mevkilerin de değişmesi ya da takviye edilmesi gerek. Tespitleri yaptık ama burada şöyle bir strateji gütmek zorundayız: Mevcut arkadaşların performansını dışarıda zaten tartışmayız, onlar benim oyuncum ama ihtiyaç olan birçok yer vardır. Galatasaray’ın bugününü iddialı götürmeye çalışırken, yarınını da halletmek zorundayız” Son dakika! Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde... Son dakika... Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçının hemen başında yaptıklarıyla adeta saç baş yoldurdu. Önce net gol fırsatını değerlendiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yediği golde de savunma hatası yapınca taraftarlar isyan bayrağını açtı İlgili Haberi Oku “YOLLARI AYIRACAĞIZ”

“Bazı arkadaşlarla yollarımızı ayıracağız. Bu alışverişlerde Galatasaray’ın kaybetmemesini istiyoruz. Eğer mümkünse 0 ya da çok küçük rakamlarla bazı oyuncuları değerlendireceğiz devre arası. İki aşamalı düşünüyoruz: Ocak ve temmuz. Bu aşamalarda çok transfer yapabiliriz. Çok derin, herkesin alternatifi olan derin bir kadro yapacağız inşallah.”

“ERDEMLİ OLMALIYIZ”

“10 pozisyona girip Porto’da topu kaleye sokamıyorsak, burada bu kadar pozisyona rağmen yenemiyorsak, Schalke maçına 1-0 mağlup başlıyorsak, kendimizi Avrupa Ligi’nde görmek kadar erdemli olmalıyız.”

Galatasaray`ın Porto maçında Fatih Terim`in zor anları! Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Porto maçında kaçan gollerden ve penaltı vuruşundan sonra saha kenarında şaşkınlığını gizleyemedi İlgili Haberi Oku