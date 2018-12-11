Dries Mertens’ten Liverpool taraftarını kızdıran açıklama: ‘Bu mu?’

SKOR DIŞ HABERLER / İtalya Serie A takımlarından Napoli’nin yıldız futbolcusu Dries Mertens, Liverpool taraftarını kızdıran açıklamalarda bulundu.

İngiliz devinin stadı Anfield Road’da futbolcuların sahaya çıkış yaptığı tünelin üstündeki meşhur “This is Anfield” (Burası Anfield) yazısı hakkında konuşan Mertens, yazıyı ilk gördüğünde hissettiklerini aktardı.

Şampiyonlar Ligi C Grubu son maçında deplasmanda oynayacakları Liverpool maçı öncesinde ‘The Times’a konuşan 31 yaşındaki Belçikalı futbolcu, 8 yıl önce Utrecht formasıyla Liverpool deplasmanına çıktığı bir anısını anlattı.

Avrupa Ligi karşılaşması olduğunu belirten Mertens, “Tünelden geçtiğim sırada yanımdakilere yazının nerede olduğunu sordum. Bana onu farketmediğimi ve kaçırdığımı söylediler” ifadelerini kullandı.

İkinci yarı oyuna çıkarken daha dikkatli baktığını söyleyen Mertens, “Maça çıkarken etrafına bakındım ve küçük bir yazı gördüm. ‘Bu mu özel olan’ diye sordum” şeklinde konuştu.