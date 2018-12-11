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CANLI YAYIN: Liverpool Napoli canlı izle! Liverpool kader maçında…
Şampiyonlar Ligi

CANLI YAYIN: Liverpool Napoli canlı izle! Liverpool kader maçında…

Liverpool Napoli karşısında puan arıyor. Şampiyonlar Ligi C grubu 6. maçında 9 puanlı Napoli, 6 puanlı Liverpool'u konuk ediyor. Gruptan çıkma şansı devam eden iki takımın mücadelesi sonucunda adını üst tura yazdırmayı başaran takım belli olacak. İşte, Liverpool Napoli canlı yayını...

11 Aralık 2018 23:14

Şampiyonlar Ligi C grubu son maçında Liverpool grup lider Napoli’yi konuk ediyor. Gruptan çıkma mücadelesinin son maça kadar devam ettiği karşılaşmalarda Napoli 9 puanla liderlik koltuğunda oturuyor. Liverpool ise 6 puanla 3. sırada yer alıyor. 3 puan parolası ile sahaya çıkacak olan Liverpool aynı zamanda PSG – Kızıl Yıldız maçından gelecek skoru bekleyecek. İşte, Liverpool Napoli canlı yayın bağlantısı…

LİVERPOOL NAPOLİ CANLI İZLE

LİVERPOOL NAPOLİ CANLI ANLATIM

ŞAMPİYONLAR LİGİ LİVERPOOL NAPOLİ MAÇI HANGİ KANALDA?

İngiliz devi Liverpool'un Napoli'yi konuk edeceği mücadele 11 Aralık 2018 Salı günü ekranda olacak. Saat 23:00'te başlayacak olan karşılaşmada Damir Skomina düdük çalacak ve mücadele Bein Sports 2 ekranlarından canlı olarak izlenebilecek.

Son güncelleme 23:14 | 11 Aralık 2018
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