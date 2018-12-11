CANLI YAYIN: Galatasaray Porto canlı izle! GS Porto karşısında golü buldu!

Galatasaray Porto canlı izle! UEFA Şampiyonlar Ligi D grubu 6. ve son grup maçında Galatasaray Porto karşısında 2-1 geride. Şampiyonlar Ligi’nde son 16 takım arasına adını yazdırma şansın kalmayan GS, Porto’yu yenerek Avrupa Ligi’nde devam etmek istiyor. Galatasaray'ın Porto karşısında puan kaybetmesi halinde ise grupta 3 puanla 4. sırada yer alan Lokomotiv Moskova'nın, deplasmanda Schalke 04 ile oynayacağı maçın sonucuna göre UEFA Avrupa Ligi'ne giden takım belli olacak. Galatasaray Porto maçı öncesi Serdar Aziz cezası nedeniyle, Emre Akbaba, Younes Belhanda ve Sinan Gümüş de sakatlıkları sebebiyle kadroda yer almıyor. İşte, Galatasaray Porto canlı yayın…

GALATASARAY PORTO CANLI İZLE

GALATASARAY PORTO CANLI ANLATIM

GALATASARAY PORTO SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Şampiyonlar Ligi D Grubunda son mücadelesine çıkacak olan Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Porto’yu ağırlayacak. 11 Aralık Salı günü saat 20.55’te oynanacak olan mücadele Bein Sports ekranlarından canlı olarak izlenebilecek. Bein Sports 1 kanalında yayınlanacak. Şifreli olarak ekranlara gelecek Galatasaray Porto maçı sadece üye kişiler tarafından izlenebilecek

GALATASARAY PORTO MAÇI ÖNEMLİ ANLAR

İlk dakikalarda iki takım da birbirine orta sahada üstünlük sağlamaya çalışıyor. Galatasaray, Porto’nun presi nedeniyle uzun toplarla savunmasından çıkmaya çalışıyor.

MAÇTA OYUN DURUMU

10. dakikada Porto savunmasından seken topla buluşan Fernando’nun vuruşunda Casillas topu çeldi. Seken topu Rodrigues tamamlamak istedi. Porto savunması topu çizgiden çıkarttı. Bu pozisyonda Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığına dair bir tartışma yaşandı. Portolu oyuncunun topu elle çıkarttığı gözüktü. Ama pozisyonun başında yan hakem ofsaytı tespit etti. 13. dakikada Sağ kanattan ceza sahasına sokulan Feghouli’nin yerden pasında altıpas içinde Eren yatarak vuruşunu yaptı. Top yandan auta gitti.

PORTO GOL ATTI

Porto 17. dakikada golü attı. Telles’in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta arka direkte bomboş durumda topla buluşan Felipe, topu kafayla ağlara gönderdi. 25. dakikada Savunma arkasına atılan derin topa yine Marega hareketlendi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

PORTO 3-1 YAPTI

Hızlı gelişen Porto atağında Hernani, sağ kanattan ceza sahasına sokuldu. Kaleci ile karşı karşıya pozisynda topu Oliveira’ya aktardı. Oliveira da düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

EREN DERDİYOK UMUT VERDİ!

65. dakika sağ kanattan Rodirgues’in yerden arka direğe kestiği topa Eren Derdiyok yatarak kayarak dokundu ve topu ağlara gönderdi. Galatasaray penaltı kaçırdı. Feghouli’nin pasıyla ceza sahasına sokulan Rodrigues rakibinin müdahalesi ile yerde kaldı ve hakem bir kez daha penaltı noktasını gösterdi. Feghouli, 67. dakikada kullandığı penaltı atışında topu direğe nişanladı.

HAKEM 2 KEZ PENALTI NOKTASINI GÖSTERDİ

Hakem ilk penaltıyı Porto için verdi. 40. dakikada Hernani sağ çaprazdan ceza sahasına sokulurken Mariano’Nun müdahalesi ile yerde kaldı. hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Marega, Muslera’yı ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. İkinci penaltı ise Galatasaray için geldi. 44. dakikada Sol kanattan ceza sahasına sokulan Rodrigues, yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Fegouli, Casillas’ı ters köşeye yatırarak topu ağlara gönderdi. Maçta durumu 2-1 yaptı.

GALATASARAY PORTO MAÇI İLK 11

Galatasaray: Muslera, Mariano, Ozan, Maicon, Nagatomo, Donk, Fernando, Ndiaye, Feghouli, Rodrigues, Eren Derdiyok

Porto: Casillas, Maxi, Felipe, Diogo Leite, Alex Telles, Danilo, Sergio Oliveira, Herrera, Hernani, Marega, Adrian Lopez

EREN DERDİYOK SAÇ BAŞ YOLDURDU

Şampiyonlar Ligi D Grubu son maçında Porto'yu ağırlayan Galatasaray, maçın hemen başında yaşanan bir pozisyon sonrasında penaltı bekledi ancak maçın hakemi ofsayt kararı verdi.

Karşılaşmanın 9. dakikasında sağ kanattan serbest vuruş kazanan Galatasaray'da Sofiane Feghouli topun başına geçti. Cezayirli futbolcunun ortasını savunma uzaklaştırmak isterken ceza yayı üzerinde Badou Ndiaye gelişine şutunu çekti.

Ancak savunmadan seken top Eren Derdiyok'un önünde kaldı. Eren'in vuruşu kaleci Iker Casillas'tan dönerken altı pas üzerinde topu önünde bulan Garry Rodrigues'in şutu Portolu savunmacının eline çarptı.

Herkes penaltı kararı beklerken Bulgar hakem Aleksei Kulbakov yardımcıları ile yaptığı görüşmenin ardından Eren Derdiyok'un topla buluşmadan önce ofsayt pozisyonunda olduğuna hükmetti.

İNANILMAZ GOL KAÇTI

Bu pozisyonun ardından 13. dakikada gole yaklaşan Galatasaray yüzde 100'lük fırsattan eli boş döndü. Yine sağ kanattan harika ilerleyen Feghouli ön direğe yerden ortaladı. Kayarak vuruşunu gerçekleştiren 30 yaşındaki forvet topu auta göndererek net bir gol fırsatını harcamış oldu.

Son dakika! Galatasaray-Porto maçında Eren Derdiyok isyanı! 8 dakika içinde... Son dakika... Galatasaray'ın forveti Eren Derdiyok, Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Porto maçının hemen başında yaptıklarıyla adeta saç baş yoldurdu. Önce net gol fırsatını değerlendiremeyen 30 yaşındaki futbolcu, Galatasaray'ın yediği golde de savunma hatası yapınca taraftarlar isyan bayrağını açtı İlgili Haberi Oku

ADAMINI KAÇIRINCA PORTO GOLÜ BULDU

Karşılaşmanın 17. dakikasında Porto üstünlük golünü bulurken sahnede yine Eren Derdiyok vardı. Alex Telles'in kullandığı duran topa hareketlenen Felipe, altı pasa yakın bir bölgeden yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi ve Porto'yu 1-0 öne geçirdi. Adam paylaşımında Felipe'yi tutan Eren Derdiyok'un adamını kaçırdığı ve net vuruş şansı tanıması Galatasaray taraftarını kızdırdı.

GALATASARAY AVRUPA LİGİ’NE NASIL GİDER?

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde üst tura çıkma şansı bulunmayan Galatasaray, yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için mücadele veriyor. Porto lider olarak, Schalke 04 ise ikinci olarak adını bir üst tura yazdırmayı garantiledi. Üçüncülük koltuğundaki Galatasaray'ın 4, Lokomotiv Moskova'nın ise 3 puanı bulunuyor. Aslan kazanması halinde üçüncü sırayı diğer maça bakmaksızın elde edecek.

GALATASARAY U19 TAKIMI GENÇLİK LİGİ’NE VEDA ETTİ

UEFA Gençlik Ligi D Grubu'nda mücadele eden Galatasaray U19 Takımı, Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda konuk ettiği Porto'ya 2-0 mağlup oldu. Lokomotiv Moskova ise deplasmanda Schalke 04'ü 4-1 yenerek Galatasaray ile puanını eşitledi ve bir üst tura yükselen taraf oldu.

Porto'nun gollerini 73'te Romario Baro ve 84. dakikada Fabio Silva kaydetti. Nedim Yiğit yönetiminde son 4 maçında 3 galibiyet 1 beraberlik alan Galatasaray U19 takımı 2-0 mağlup olduğu Porto ile deplasmanda ise 2-2 berabere kaldı.

10'ar puanlı ve ikili averajda da eşit Galatasaray ve Lokomotiv Moskova'yı tek bir gol ayırdı. Galatasaray, 2-0'dan sonra bir gol kaydetmeyi başarsa adını bir üst tura yazdırmayı başaracaktı.

MUSTAFA CENGİZ’DEN PLAKET GÖNDERMESİ

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto maçı öncesinde iki takımın yöneticileri bir araya geldi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz'in yemekten sonra plaket takdimi sırasında söylediği sözler dikkatlerden kaçmadı.

Porto Başkanı Jorge Nuno Pinto da Costa'ya hediyesini veren Cengiz, “Plaket veriyoruz biliyorsunuz. Çıkışta aleyhimize konuşmaz inşallah” ifadelerini kullandı.

Sarı kırmızılı ekip geçtiğimiz hafta ligde oynadığı Çaykur Rizespor maçından önce de yeşil beyazlı ekibin başkanı Hasan Kartal'a plaket vermişti.

Ancak Kartal'ın maç sonunda Galatasaray aleyhinde yaptığı açıklamalar nedeniyle iki kulüp arasındaki ipler gerilmişti.

MÜZEDE 2 AVRUPA KUPASI

Türkiye’nin Avrupa organizasyonlarındaki en başarılı ve tecrübeli futbol takımı olan Galatasaray, iki kez kupa kazanma başarısı gösterdi. Sarı-kırmızılı takım, Avrupa’da ilk kupasına mevcut teknik direktör Fatih Terim yönetiminde 1999-2000 sezonunda ulaştı. Galatasaray, finalde Arsenal’ı saf dışı bırakarak UEFA Kupası’nı Türkiye’ye getirdi.

Galatasaray 2000 yılında ise UEFA Süper Kupa’yı, teknik direktör Mircea Lucescu idaresinde Real Madrid’i yenerek kazandı.

Sarı-kırmızılı ekip, UEFA Kupası ve UEFA Süper Kupa’nın dışında Avrupa’da birçok önemli başarıya da imza attı.

Şampiyon Kulüpler Kupası’nda 1 kez yarı final ve 2 kez de çeyrek final oynayan sarı-kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi’nde ise 3 kez son 8 takım arasında kendisine yer buldu.