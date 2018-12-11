MAÇ SONUCU | Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova | Şampiyonlar Ligi D Grubu

SKOR DIŞ HABERLER / UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu son karşılaşmasında Schalke 04 ile karşılaşan Lokomotiv Moskova, uzatma dakikalarında yediği golle sahadan 1-0’lık yenilgiyle ayrıldı ve bu sonuç Rus ekibinin Avrupa’ya veda etmesine neden oldu.

Temsilcimiz Galatasaray’ın olduğu grubun son maçında Schalke 04 sahasında Lokomotiv Moskova’yı konuk etti. Bir üst tura yükselmeyi garantileyen Schalke 04 karşısında net fırsatlar yakalayan Moskova aradığı golü bir türlü bulamadı.

Alman ekibi Schalke 04 de Moskova savunmasının boşluklarını değerlendirmek konusunda başarılı olamadı ancak 90+1’de topu elinden kaçıran kaleci Guilherme’nin hatasını değerlendiren Alessandro Schöpf takımını 1-0 öne geçiren isim oldu.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Schalke 04 karşılaşmayı 1-0 kazandı ve 3 puanda kalan Lokomotiv Moskova, Porto’ya 3-2 yenilen Galatasaray’ın gerisinde yer aldığı için grubu son sırada tamamladı.

Schalke 04 grubu 11 puanla ikinci sırada sonlandırırken yoluna Şampiyonlar Ligi’nde devam etmeye hak kazandı. Grubu üçüncü sırada sonlandıran Galatasaray ise Avrupa Ligi biletini almış oldu.

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