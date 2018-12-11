UEFA Şampiyonlar Ligi’nde 6. haftada gecenin toplu sonuçları

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta maçları A, B, C ve D gruplarında oynanan 8 maçla devam etti. Arasında temsilcimiz Galatasaray’ın da yer aldığı Şampiyonlar Ligi D grubu maçları sona erdi. Grubu Porto lider bitirirken, Schalke 04 ikinci sırada yer alarak adını üst tura yazdırdı. Galatasaray ise grupta 3. olarak yoluna Avrupa Ligi’nde devam edecek.

Gecenin merakla beklenen en önemli maçında ise C Grubu'nda Liverpool sahasında Napoli’yi konuk etti: Kırmızılar sahadan 1-0’lık skorla galip ayrıldı ve deplasmanda 2-1 yenildiği Napoli’yi ikili averajda geride bıraktı ve ikinci olarak gruptan çıktı. Deplasmanda Kızılyıldız’ı 3-1 mağlup eden Paris Saint-Germain ise grubu lider bitirdi. İşte, gruplarda oynanan diğer maçların sonuçları…

Inter ikili averajla UEFA Avrupa Ligi’ne…

Heyecanın dorukta olduğu B Grubu’nda ise Tottenham, deplasmanda Barcelona ile 1-1 berabere kaldı. Inter’in kendi evinde iddiasız konuğu PSV ile 1-1 berabere kalmasıyla İngiliz temsilcisi Son 16’ya kaldı. Devler Ligi’nde ilk maçlarda iz bırakan Inter ise ikili averajla UEFA Avrupa Ligi’ne kaldı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ’NDE GECENİN SONUÇLARI

A GRUBU

(3) Club Brugge 0-0 Atletico Madrid (1)

(4) Monaco 0-2 Borussia Dortmund (2)

B GRUBU

(3) Inter 1-1 PSV Eindhoven (4)

(1) Barcelona 1-1 Tottenham (2)

C GRUBU

(2) Liverpool 1-0 Napoli (3)

(4) Kızılyıldız 1-4 PSG (1)

D GRUBU

(3) Galatasaray 2-3 Porto (1)

(2) Schalke 04 1-0 Lokomotiv Moskova (4)

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