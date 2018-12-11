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Banyoda ‘cep telefonu’ genç sporcunun sonu oldu
Diğer Sporlar

Banyoda ‘cep telefonu’ genç sporcunun sonu oldu

Rusya’da 15 yaşındaki dövüş şampiyonu Irina Rybnikova banyoda telefonunu şarj etmek isterken, elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetti.

11 Aralık 2018 15:15

Rusya’da 15 yaşındaki dövüş sporu şampiyonu Irina Rybnikova’nın banyodaki korkunç ölümü ülkeyi yasa boğdu.

Cesedi ailesi tarafından bulunan genç dövüşçü iki ay önce, Antik Yunan'da ortaya çıkmış olan ve hiçbir kuralın bulunmadığı bir dövüş sporu olan ‘pankration' şampiyonluğunu kazanmasıyla Rusya milli takımına dâhil olmuştu.

Dünya şampiyonu olma hayalleri kuran talihsiz kızın ailesi, Irina'nın duş alırken telefonunu şarj etmek istemesi üzerine telefonun suya düşerek, genç kızın ölümüne neden olduğunu belirtti.

Son güncelleme 15:15 | 11 Aralık 2018
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