Aykut Demir’den sonra Giresunspor’da 3 oyuncu daha kadro dışı

Giresunspor Başkanı Mustafa Bozbağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, Aykut Demir’in ardından üç oyuncunun daha kadro dışı bırakıldığını söyledi. “Bu tamamen Giresunspor’da kaos çıkarma hareketidir” diyen Bozbağ, şu ifadeleri kullandı:

“Buna 4 oyuncumuz haricinde hiçbir oyuncumuz katılmamıştır. Oyuncularımızdan Muhammed Ildız, Abdulkadir Kayalı ve Fatih Atik süresiz kadro dışı bırakılmıştır. Önemli gelişmeler bunlar çünkü gerçekten Giresunspor üzerinde ciddi bir indirme hareketidir. 28 oyuncu vardır, bunlardan 4 tanesi böyle bir yola girmiştir.”

Bozbağ, bunun sadece bir alacak davası olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

“Türkiye’de sadece Giresunspor değil hemen hemen bütün kulüpler oyuncularına gecikmeli ödeme yapıyor. Bu dörtlünün yaptığı Giresunspor’u böylesine önemli maçlar öncesinde sıkıntıya sokmaktır. Çok şükür bunu atlattık, tüm oyuncularıma teşekkür ediyorum. Biz dahil hiç kimse Giresunspor’dan büyük değildir. Giresunspor’u kaosa çekmek isteyenler derslerini alacaklar.”