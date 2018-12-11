Altay’ın yabancılarından hayal kırıklığı

Spor Toto 1. Lig’de istikrarsız sonuçlarla ateş hattına iyice yaklaşan Altay'da yabancı oyuncuların gösterdiği performans tartışma konusu oldu.

11 golle krallık yarışında zirvede yer alan Marco Paixao dışında yabancı futbolcular, geride kalan haftalarda istenen performansı sergileyemedi. Sezona iyi başlayan Pedro, sonraki haftalarda düşüşe geçerken, ilk 11'deki yerini de kaybetti.

Ligde bin 27 dakika süre alan Aganovic, takımın en istikrarlı isimlerinden biri olmasına rağmen özellikle hücumda beklenen katkıyı koyamadı. Hırvat oyuncu 15 haftada sadece 1 gole imza atabildi. 939 dakika forma giyen Kappel de rakip filelere 3 gol bırakırken, istikrarı ise bir türlü yakalayamadı. Sezon başında kaptığı formayı kaybeden Kappel, son haftalarda hamle oyuncusu oldu.

En büyük hayal kırıklığı Ivanov

Siyah-beyazlıların ilk transferi olan Bulgar stoper Ivanov, yabancı oyuncular arasında en fazla hayal kırıklığına sebep olan isimlerin başında yer aldı.

Partizan, Basel ve Panathinaikos gibi önemli kulüplerde forma giyen ve Şampiyonlar Ligi tecrübesi de olan 30 yaşındaki savunmacı, ligde ilk yarının sona ermesine oldukça kısa bir süre kalmasına rağmen fizik olarak hala istenen seviyeye gelemedi. Ligde yalnızca 448 dakika süre alabilen Ivanov, forma giydiği maçlarda güven vermeyen bir performans sergileyerek sınıfı geçemedi. Transferin son gününde imza attırılan Daf da formayı kapamadı. Senegalli orta saha oyuncusu, ligde yalnızca 15 dakika süre alabildi.

Tek teselli Paxiao

Yabancı futbolcularından beklediği verimi alamayan Altay'da tek istisna Portekizli golcü Marco Paixao oldu. Polonya'nın Gdansk takımından transfer edilen Marco, attığı 11 golle hem takımının skor yükünü çekti hem de gol krallığı yarışında zirveye oturmayı başardı. Deneyimli golcü, son 2 sezon forma giydiği Gdansk'ta 35 gol atarak kendini ispatlamıştı.